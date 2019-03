Hamza Bin Laden este pe cale de a deveni liderul gruparii teroriste, conform oficialilor americani, care suspecteaza ca el se afla in apropierea granitei dintre Afganistan si Pakistan.

In ultimii ani, el a publicat clipuri audio si videoclipuri in care le cere sustinatorilor sai sa atace SUA si aliatii sai ca razbunare pentru uciderea tatalui sau.

In 2011, fortele speciale americane l-au ucis pe Osama Bin Laden in Abbottabad, Pakistan. Bin Laden s-a aflat in spatele atacurilor teroriste de pe 11 septembrie 2001 in care au murit aproape 3.000 de persoane.

Hamza Bin Laden,…