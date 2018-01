RECOMPENSĂ de mii de euro pentru prinderea agresorului din lift Internauții au pornit o campanie pentru a oferi o recompensa celui care va furniza informații ce ar putea duce la prinderea atacatorului. Cel care a dat tonul este șeful ANPC Constanța, Horia Constantinescu, care a scris pe rețeaua de socializare urmatorul mesaj: "Haideți sa strangem o suma, premiu pe capul dementului PEDOFILUL DIN LIFT! Pun 1000 EUR in mana celui care furnizeaza informația!". [citeste si] "Trebuie sa strangem randurile. Noi susținem activitatea organelor de ordine, credem cu tarie ca acest om trebuie sa nu mai aiba nicio șansa in libertate, pentru a comite… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Mobilizare și pe Facebook, pentru prinderea pedofilului din Drumul Taberei. Internauții au pornit o campanie pentru a oferi o recompensa celui care va furniza informații ce ar putea duce la prinderea agresorului.

- Zilele acestea a disparut un caine de rasa Labrador in zona Turda Noua! Stapana acestuia, Muriel Manea, a publicat pe facebook cateva fotografii și detalii despre Artois. Aceasta este dispusa

- Emisiunea ”In Gura Presei” revine la Antena 3, dupa vacanța prilejuita de sarbatorile de iarna de care s-a bucurat realizatorul ei, Mircea Badea. Mircea Badea a anunțat pe Facebook ca revine de maine (3 ianuarie) la Antena 3. Internauții l-au primit cu mesaje de susținere…

- Tiberius Barbacioru, avocat al lui Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a precizat astazi, la Antena 3, ca este de asteptat sa se propuna emiterea unui mandat de arestare pe numele lui Radu Mazare, dar ca acest demers juridic nu va rezolva si nu va dinamiza in niciun fel procesul penal,…

- "Tinta pentru zona euro este permanenta, se lucreaza la acest lucru, numai ca anumite zone din Romania pot sa se integreze - cu ghilimelele de rigoare - si astazi, cand stam de vorba, dar Romania nu este numai Piata Universitatii, Romania este si un pic mai pe la periferie, si zonele de langa noi,…

- Premierul Mihai Tudose exclude "orice tip de contact" cu Fondul Monetar International (FMI) cu privire la un posibil împrumut. "Exclud din start orice tip de contact cu Fondul Monetar pe aceasta zona (n.r. - de împrumut)", a spus Tudose, într-un interviu…

- Premierul Mihai Tudose afirma ca România va adera la zona euro când va fi pregatita si ca se lucreaza la acest dosar. "Tinta pentru zona euro este permanenta, se lucreaza la acest lucru, numai ca anumite zone din România pot sa se integreze - cu ghilimelele de rigoare…

- Mandatul lui Horia Constantinescu in functia de comisar sef adjunct al Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta a fost prelungit pe sase luni. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Un ordin al ministrului Sanatatii nu mai permite viitorilor soferi sa treaca examenul medical, daca au afectiuni cardiace sau diabetice netratate. Peste 3,5 milioane de romani sufera de aceste boli, care pot influenta comportamentul la volan. Daca suferiti de boli cronice sau altfel…

- Ajunsa la final, emisiunea ”X Factor” iși va afla marele caștigator in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1. Acesta va pleca acasa cu titlul, dar și cu un premiu in valoare de 100.000 de euro.

- Are 19 ani și tot viitorul în fața. Cezara, o tânara din Constanța, diagnosticata cu o boala crunta, are nevoie de ajutorul semenilor pentru a face fața unei batalii cu o boala crunta. Toți cei care doresc sa faca o fapta buna în preajma sarbatorilor de iarna, sunt așteptați la centrele…

- O fosta colega de facultate a Alinei Ciucu, tanara de 25 de ani care a fost ucisa dupa ce a fost impinsa in fața metroului, a dezvaluit pentru Antena 1 ce a facut Alina, cu o saptamana inainte de tragedie. Cu o saptamana inainte de tragedie, Alina Ciucu și-a inchis contul de Facebook, a dezvaluit fosta…

- Aproximativ 200 de persoane - tineri, copii si oameni in varsta - participa, duminica, in Piata Victoriei, la un flashmob pentru sustinerea Justitiei. Asezati cu fata spre cladirea Guvernului, cei prezenti poarta la gura si ochi benzi negre, in cea mai mare parte puse la dispozitie de catre organizatori.…

- O patiserie care functiona fara avizele necesare a fost inchisa, miercuri, de reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta si amendata cu 16.000 de lei, echipele de control descoperind si alte nereguli printre care alimente expirate si nerespectarea conditiilor…

- La finalul anului 2016, s-a decis marele caștigator iUmor. Maria Popovici a caștigat atunci cu un moment de stand up comedy cel de-al doilea sezon al talent-show-ului de la Antena 1. Ea a primit marele premiu de 20.000 de euro.

- Mosul, care de fapt este unchiul baiatului deghizat, ii cere celui mic sa fie cuminte si sa promita ca nu mai mazgaleste peretii de la gradinita si ca o va asculta pe mama sa. Filmuletul a fost facut public chiar de tatal natural al baietelului, care este la munca in strainatate. Acesta a primit filmuletul…

- Scandal la poarta Palatului Parlamentului. Doi protestatari susțin ca au fost loviți cu mașina de un deputat. De cealalta parte, deputatul se apara și spune ca cei doi s-au aruncat pe autoturismul sau. Sute de persoane au ieșit in strada miercuri seara, in fața Palatului Parlamentului , pentru a protesta…

- Poate ca una dintre cele mai frumoase file despre arheologia din Dobrogea ne a fost lasata de unul dintre cei mai mari istorici ai Romaniei, Radu Vulpe, nascut la 29 decembrie 1899, la Marsilieni comuna Albesti , judetul Ialomita, si care s a stins din viata la 26 noiembrie 1982. Intitulat "Activitatea…

- Pescarii spun ca nu exista fabrici de procesare si din acest motiv aduc la mal peste putin. La randul lor insa, comerciantii se plang ca nu au de unde sa cumpere pestele romanesc si, prin urmare, il vand pe cel din strainatate. Sute de kilograme de peste de import ajunge de trei ori pe saptamana la…

- Cea de-a 11-a editie a celui de-al patrulea sezon “iUmor”, difuzata duminica seara, intre orele 20:45 și 23:00, la Antena 1, a fost lider de audiența, atat pe publicul comercial din mediul urban, cat și la nivelul intregului public din mediul urban.

- Specialistii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas, judetul Constanta, au creat dupa 30 de ani de experimente o noua rasa de oi. „Prolific” este în curs de omologare, iar cercetatorii promit ca va depasi asteptarile crescatorilor…

- O familie din Constanta a primit, in cutia de pizza comandata de la o pizzerie cunoscuta din oras, și doua unghii false. Fotografia si povestea au fost publicate pe o retea de socializare. Tanara care a postat fotografia, in care se vede cutia ce mai contine, pe langa feliile de pizza, si doua unghii…

- Tanara care a postat fotografia, in care se vede cutia ce mai contine, pe langa feliile de pizza, si doua unghii false, spune ca a solicitat pizzeriei unde a facut comanda sa-i fie returnati banii, dar reprezentantii societatii au refuzat, oferind, in schimb, o alta pizza. Potrivit Mediafax,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, considera ca rezistența pe care unii o opun modificarii legilor Justiției este cauzata de mulți factori, printre care "rutina, stagnarea, spiritul acesta 'e bine, merge și așa'", iar alții se opun pentru ca vor sa-și conserve privilegiile.…

- In acest context, Prof. dr. Irinel Popescu, de la Centrul Transplant Hepatic Fundeni, a facut mai multe precizari. "Activitatea pe care o coordonez - de transplant hepatic, chirurgie hepatica, chirurgie laparoscopica și robotica - a continuat in mod normal. Nu am oprit nici programul de transplant…

- Daniel Dragomir a declarat la Antena 3 ca se pregatesc dosare penale tuturor celor aproximativ 60 de membri ai Comitetului Executiv al PSD. Nu este prima oara cand Daniel Dragomir spune ca urmeaza vremuri sumbre pentru social-democrați. El a spus ca deține informații, conform carora, saptamana…

- Comisarii CJPC Constanta au efectuat, saptamana trecuta, mai multe controale in hipermarketurile din Constanta. In urma verificarilor efectuate, au fost constatate mai multe practici comerciale incorecte, acestea fiind sanctionate de comisari. Echipele de control au verificat hipermarketurile Selgros…

- Romanii care vor sa profite de ofertele de Black Friday, care va avea loc pe 17 noiembrie la multe dintre magazinele online, ar trebui sa verifice pretul produselor pe care vor sa le cumpere inainte de ziua respectiva. Acesta este sfatul sefului Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor…

- Black Friday 2018. Horia Constantinescu a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca reprezentantii CJPC Constanta vor verifica promotiile din perioada de Black Friday. "Exista informatii si circula zvonul in piata ca parte din preturile aparent reduse nu fac parte din reduceri. Vom verifica…

- Increderea romanilor in Liviu Dragnea s-a prabusit la 15%, dupa ce liderul PSD a pierdut aproape 4 procente in ultima luna (scadere de la 18,7% in septembrie la 15% in octombrie), arata un sondaj IMAS dat publicitatii miercuri si citat de Antena 3. PSD se bucura insa de o intentie de vot care ramane…

- Subvenția pentru gigacalorie va fi eliminata in 2018, iar acest lucru va duce la explozia prețului pentru energia termica. Gabriela Firea, primarul general al Bucureștiului, a declarat luni ca Guvernul ar trebui sa ceara amanarea acestui termen pana in 2021. ”Din punctul meu de vedere și din discuțiile…

- Cantareața Minodora a fost impresionata de povestea unor tineri pe care i-a cunoscut la o emisiune TV, astfel ca a decis sa aiba o relație și mai apropiata cu ei. Minodora, care recent a ținut sa lamureasca lucrurile despre starea ei de sanatate , este o persoana extrem de sensibila, care nu se da in…

- Anotimpul rece se aproprie cu pași repezi, iar cei care nu au norocul sa aiba un acoperiș deasupra capului au nevoie de ajutor pentru a trece cu bine și peste aceasta iarna. Batuți de soarta și cu scarile de bloc care au devenit casa lor, oamenii strazii trec grele încercari. Daca unii dintre…

- Hoții au furat generatorul electric de la manastirea Colilia, din județul Ialomița, iar iacuțele au ramas in frig și fara lumina. Manastirea Colilia, din localitatea Colelia, Cogealac, a fost „vizitata” de hoti in noaptea de 23 spre 24 octombrie, acestia furand un generator electric. Oamenii legii au…

- O asocitie pentru protectia animalelor din Targoviste a pus la bataie o recompensa de 1.000 de euro pentru orice informatie care ar duce la prinderea celor care otravesc cainii detinuti intr-un adapost de la marginea orasului. In ultimele zile au fost otraviti 7 caini.

- Romica Parpalea, cunoscut drept „mortul lui Dragnea” sau denuntatorul de la „Referendum”, s-a prezentat joi la DNA pentru a fi audiat de procurori in calitate de martor, informeaza Antena3.„Haideți sa va spun un lucru. In privința privatizarii Tel Drum, dupa ce CJ a facut investiții foarte…

- Astazi se implinesc 55 de ani de la nasterea lui Ovidiu Badila considerat, de specialisti, cel mai mare contrabasist roman al tuturor timpurilor.Era, se spune, unul din studentii preferati ai lui Sergiu Celibidache. Ovidiu Badila, fratele nu mai putin celebrului Decebal Badila, s a nascut la Constanta,…

- Horia Constantinescu, comisar sef adjunct al CJPC, a vorbit la sedinta directorilor unitatilor de invatamant, despre controalele efectuate in gradinite. Potrivit acestuia, 18 din total gradinitelor din judet verificate de comisarii CJPC. Din cele verificate 80 au fost descoperite cu deficiente.Printru…

- Noua saptamana de jurizari pe nevazute inteteste competitia din show-ul culinar „Chefi la cutite“, difuzata de Antena 1, iar cei trei chefi, Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea si Florin Dumitrescu devin din ce in ce mai greu de impresionat.

- Cumparati legume si verdeturi proaspete din piata, direct de la producatori? Ei bine, este posibil sa fiti pacaliti. Cel putin asta este concluzia unui control –fuger facut de catre angajatii OPC, in trei piete din Constanta. Inspectorii au mers pana acolo incat s-au dus acasa la unul dintre cei care…

- Agitatie mare in curtea Guvernului, vineri, in incercarea de a gasi inlocuitori pentru miniștrii demisionari. Cabinetul Tudose șchiopateaza dupa ce trei dintre cele mai importante ministere au fost complet descoperite. Este vorba de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Ministerul Fondurilor Europene și…

- Un român ofera o recompensa de 10.000 de euro pentru cel care îi va da informatii cu privire la masina sa care a fost furata. Ciprian a postat pe Facebook un anunt în care i-a rugat pe toti românii aflati în Londra sa îi ofere informatii cu privire la masina…

- Simona Halep, facuta ambasadoare a sportului romanesc. Felicitata de președinte și de premier, criticata de o senatoare. Simona Halep a fost dusa, imediat dupa aterizarea de la Beijing, in biroul premierului Mihai Tudose, pentru a susține cauza arenei BNR, impreuna cu Ion Țiriac și cu Ilie Nastase.…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca o remaniere guvernamentala va avea loc in aceasta saptamana, precizand ca sunt vizati cei trei ministri cu probleme penale, dar si cel putin alti doi membri ai Cabinetului. El a spus ca vor fi "niste decizii dure, dar necesare". Întrebat despre un…