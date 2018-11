Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate deveni competitiva si atractiva pe piata unica daca investeste in resursa umana, gaseste masurile necesare pentru pastrarea acesteia in tara si asigura cele mai bune practici europene pentru investitiile publice si private, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,…

- In 1918, un roman ardelean din Statele Unite ale Americii oferea o recompensa de 50 de dolari pentru gasirea soției sale, care a fugit sedusa de un fecior cu banii de pe casa vanduta și cu cei trei copii ai lor.

- Angajatori de TOP revine in Timisoara, pe 19-20 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri si promite sa aduca Jobul ideal mai aproape de cei care sunt in cautarea unui loc de munca. Cel mai mare targ de cariera, Angajatori de TOP Timisoara, reuneste in aceasta toamna peste 3000 de oportunitati…

- Statele Unite au anuntat marti o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la arestarea liderului unui cartel de droguri din Mexic, despre care Departamentul de Justitie considera ca este una dintre cele mai puternice organizatii criminale din lume,

- Horoscopul zilei de 6 octombrie. O zodie iși gasește jumatatea vieții cand nici nu mai spera! Astrele nu dau greș nici la capitolul finanțe. Ce le rezerva horoscopul zilnic tuturor nativilor.

- Un stat australian ofera o recompensa celor care pot oferi informatii in ancheta referitoare la vanzarea in supermarketuri a capsunelor in interiorul carora au fost descoperite ace de cusut, ''o infractiune foarte periculoasa'', potrivit ministrului federal al Sanatatii, informeaza…

- Cu cateva ore inainte ca noile modele de iPhone sa fie lansate, publicația online ATH a observat, intr-un fișier XMP din codul site-ului, numele telefoanelor. iPhone XS, iPhone XS Max și iPhone XR au fost incluse in sitemap-ul Apple.com, fiind o strategie folosita pentru o mai buna indexare in motoarele…

- Administrația prezidențiala afirma ca nu a fost planificata nicio intrevedere, astazi la Moscova, intre președintele Igor Dodon și vicepremierul rus, Dmitri Kozak, reprezentant special pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova, așa cum anunțase presa oficiala rusa.