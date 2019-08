Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul, de 16 ani, dintr-un sat de langa Lugoj a plecat de acasa si nimeni nu mai stie nimic de el de o saptamana de zile. Petronel Nicolae Trocan a plecat de la domiciliu, din localitatea Honorici, miercuri, 14 august, in jurul orei 4, dimineata.

- Situatie alarmanta pentru un barbat din Timis. Acesta este disperat dupa ce in urma cu doua saptamani sotia sa a disparut de acasa, iar o saptamana mai tarziu, in aceleasi conditii misterioase, a disparut si baiatul lor de 16 ani.

- Alexandru Razvan are 33 de ani și a disparut de acasa, in urma cu 24 de ore. Familia a alertat poliția, iar acum oamenii legii cer sprijinul populației pentru gasirea tanarului. Tanarul a plecat de acasa, din Sectorul 5, si nu a mai revenit pana in prezent. Florian Alexandru Razvan are urmatoarele semnalmente:…

- Doi copii au plecat de acasa, iar familiile lor au anunțat poliția. Cautarile au inceput imediat. Este vorba despre un baiat de 16 ani și o fata de 13 ani. Din fericire, finalul a fost unul fericit. The post Familii disperate dupa ce copiii au disparut de acasa. Polițiștii au intrat in alerta appeared…

- Potrivit Politiei Capitalei, copilul se numeste Bobi-Matei Baranka, are 13 ani si inaltimea de 1,30 metri, o greutate de 40 de kilograme. Adolescentul are fata ovala, ochi caprui, par saten inchis, tuns scurt, ten masliniu. De asemenea, el are o cicatrice de forma liniara de aproximativ 2-3 centimetri,…

- Politistii maramureseni cauta un minor care, la data de 9 iulie, a plecat de la domiciliu, de pe strada Rapsodiei din Baia Mare, si pana in prezent nu s-a intors. Minorul se numeste IUHASZ ANDREI-PETRE, este in varsta de 9 ani si are urmatoarele semnalmente: 1, 40 m inaltime, constitutie slaba, par…

- Un barbat din Șamșud a disparut de acasa in urma cu aproape o saptamana fiind pana in prezent, de negasit. Politistii din Salaj il cauta pe Banto Erno, barbatul de 59 de ani, din Samsud, care a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors. Mama celui disparut a fost cea care a anunțat Poliția cu privire…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, de 45 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj. „Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unui barbat, de 45 de ani, din municipiul Lugoj. La data…