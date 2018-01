Stiri pe aceeasi tema

- Stabilirea prioritatilor si a bugetului necesar, dar si studierea cu atentie a destinatiilor propuse sunt cateva recomandari ale specialistilor din turism pentru ca in 2018 sa calatorim mai mult si mai confortabil. Astfel, dezvoltatorii portalului momondo.ro - un motor de cautare gratuit…

- Doi tineri si-au pierdut viata in cursul noptii dupa ce au intrat cu masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR ce venea din sens opus. ”Pe fondul vitezei neadaptate, un turism condus spre Sibiu a patruns pe contrasens in coliziune frontala cu un TIR. In urma impactului, soferul si pasagera…

- "Nu se cade sa discutam despre alte sectoare, insa la o mica verificare veti constata faptul ca in unele sectoare taxa de salubrizare este chiar mai mare. Stiu ca orice majorare a taxelor este o impovarare pentru fiecare dintre noi insa, inainte de orice, v-as ruga sa cititi cu atentie hotararea…

- Mulți pasageri nu reușesc sa obține bilete de avion la prețuri avantajoase din cauza ca fac anumite greșeli când planifica vacanța - evita escalele și vor sa calatoreasca doar ziua.

- Indiferent cum abordați urmatoarea calatorie in jurul soarelui, la sfarșitul unui an dificil, sunt cateva lucruri importante la care trebuie sa fiți atenți in anul care urmeaza. Din fericire 2018 este plin de surprize care ne-ar putea marca existența in mod placut, anunța CNN intr-un articol devenit…

- Un lider de succes in Romania e cel ce isi motiveaza angajatii, gandeste strategic, e deschis la schimbare, citeste mult si se perfectioneaza continuu. Acestea sunt cateva dintre concluziile unui studiu numit „Profilul liderului din Romania“, realizat de compania Mkor Consulting. Cercetarea a fost facuta…

- Prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a cerut ca o magnolie de la 1800 din curtea Casei Albe sa fie taiata din cauza ca este prea deteriorata si reprezinta un pericol pentru vizitatori, scrie The Independent.Copacul Jackson Magnolia se afla in partea de vest a cladirii si risca sa…

- Noua companie de turism Need Tour va oferi, in anul 2018, curse charter de vacanța din Suceava catre Turcia, in Antalya, dar și catre Egipt.Tour operator cu renume in Turcia, Need Tour s-a lansat in mod oficial pe piata de turism din Romania printr-un eveniment care a avut loc la Poiana Brașov, in ...

- In aceasta perioada in care cei mai mulți comercianți ofera reduceri la numeroase produse, Politia Romana va ofera cateva sfaturi pentru a va bucura pe deplin de bunurile achiziționate: La cumparaturile in magazine: Evitati sa aveti asupra dumneavoastra sume mari de bani, in numerar! Cand achitati cumparaturile,…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism respinge modificarile propuse de Ministerul Transporturilor in cazul legislației referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, pe care le considera aberante, clientelare și imposibil de aplicat. Masura…

- O casnica din Rovinari a gasit, miercuri, pe o banca din parcul din centrul orașului, o geanta de dama in care se aflau bani si documentele de identitate ale proprietarei. Fara sa se uite ce se afla inauntru, aceasta a mers direct la Poliție și a predat poșeta. Oamenii legii au efectuat controlul…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) si psihologul Cerasela Libeg au elaborat un set de recomandari pentru pacienti si medici astfel incat relatia dintre acestia sa fie mai eficienta in perioada tratamentului. Sfaturile fac referire atat la prima interactiune, cat si la…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018 vor intra in vigoare procedura și criteriile de evaluare anuala a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de catre finanțatorii participanți in cadrul programului „Prima casa”. Procedura a fost aprobata prin Ordin al ministrului Finanțelor Publice. Stabilirea criteriilor…

- Sfaturi extrem de importante ale specialistilor pentru noi toti. Cand este interzis sa bem apa? Specialistii ne spun de ce este bine sa bem apa pe stomacul gol si cand nu este indicat sa o consumam.Vezi AICI sfaturile complete ale specialistilor si cand nu avem voie sa bem apa...

- Persoana fizica rezidenta in Romania care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive are obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale…

- In urmatoarea perioada se vor succeda mai multe evenimente, ce implica adunari mari de oameni, prilej numai bun pentru hotii de buzunare sa actioneze. Vizate sunt si persoanele care lasa bunuri de valoare la vedere in masinile personale si cele care se gandesc sa plece pentru cateva zile de acasa.

- Doi polițiști au fost chemați la un magazin dintr-un mare oraș american, unde o femeie fusese prinsa furând de pe rafturi. Ofițerii Keith Bradshaw și Candace Spragins au gasit o femeie care furase mâncare în valoare de 36 de dolari. Le-a povestit polițiștilor ca are…

- Aeroportul Internațional Sibiu este legatura noastra, cea mai rapida, cu destinații importante de afaceri și de turism din Europa. In același timp, pentru Consiliul Județean Sibiu, aeroportul reprezinta, recunosc autoritațile, una dintre investițiile majore care au contribuit și contribuie la atractivitatea…

- Prezentat la Salonul de la Frankfurt in septembrie 2017, Noul Duster afiseaza un design atragator si inedit. Confortabil si cu un comportament performant in off-road, SUV-ul Dacia poate fi comandat in Romania de astazi, la un pret incepand de la 12.350 de euro (TVA inclus). Clientii romani…

- Judecatoria Galati a condamnat-o pe Daniela Vasiliu, administrator al agentiilor de turism Sigura Traveling si Pro Vacances, la inchisoare cu suspendare pentru inselaciune in forma continuata.

- O înregistrare video a surprins momentul macabru în care un medic a spart un chist gigant care acoperea ochiul unui baiat. Atentie, imaginile sunt socante si va pot afecta emotional!

- Urmeaza meciuri decisive in runda a patra a cupelor europene, etapa in care este implicata si FCSB, iar specialistii din cadrul comunitatii pariorilor din Romania au analizat cele mai palpitante partide de marti si miercuri din Liga Campionilor si Europa League: Atletico Madrid vs AS Roma, Juventus…

- Autoritatile americane au primit 90 de reclamatii privind probleme cu airbagurile, care, in anumite situatii, nu se activeaza in mod corespunzator. Ancheta vizeaza opt modele Volkswagen fabricate in perioada 2010-2014, inclusiv Jetta, Tiguan, Golf si Passat. Grupul auto Volkswagen…

- La solicitarea Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, municipiul Targoviste, prin Complexul de Natatie si Turism, va gazdui competitia internationala de inot intitulata „Concursul tarilor Central-Europene”. In consecinta, in cadrul sedintei extraordinare a consiliului local, a fost votat…

- Oferta turistica a judetului Suceava si a Bucovinei va fi promovata si prin intermediul aplicatiilor pentru smartphone-uri si tablete, precum si al unui film facut pentru realitatea virtuala. Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat miercuri ca la Targul de Turism al ...

- Joi, 16 noiembrie 2017, incepand cu ora 14,00, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Gorj va organiza o noua intalnire dedicata contribuabililor pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la temele „Plata defalcata a TVA; „Prezentarea serviciilor oferite de catre ANAF -modalitati…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei a premiat complexul hotelier Univers T din Cluj pentru rezultatele economice excepționale obținute in anul 2016. Univers T SA se afla, pentru al treilea an consecutiv, pe locul I in Topul Național al Firmelor, realizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei. …

- Politia Romana actioneaza permanent pentru siguranta rutiera pe drumurile publice, siguranta pietonilor constituind una dintre prioritatile de actiune.In urma unei actiuni desfasurate in ultimele zile, la nivel national, politistii au aplicat aproape 36.000 de sanctiuni contraventionale, dintre care…

- Polițiștii dintr-un oraș german au avut parte de o surpriza atunci cand au percheziționat un barbat. Aflat sub influența bauturilor alcoolice, acesta s-a luat la cearta cu un alt barbat, fiind nevoia de intervenția autoritațile. Astfel, ofițerii au escoperit ce ascundea el in pantaloni: un șarpe. Tanarul…

- In urma cu puțin timp, in cadrul unei ceremonii solemne, desfașurate in sala de ședințe a Primariei Deva, judecatorul Marinela Iacob, președintele Biroului Electoral Muncipal (BEM), constituit cu ocazia organizarii alegerilor parțiale pentru ocuparea funcției de edil-șef al reședinței de județ, a…

- Ministerul Educației Naționale a publicat calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare in invațamantul dual și in invațamantul profesional, pentru anul școlar 2018-2019. Pentru invațamantul dual, operatorii economici interesați transmit, pana la data de 17 noiembrie 2017,…

- Timp de 2 saptamani, in perioada 30 octombrie – 12 noiembrie se desfasoara cea de-a 10 editie a targului de cariera, Angajatori de TOP Virtual. Peste 140 de companii participa la eveniment, oferind aproximativ 5000 de joburi in industrii precum IT, Servicii si BPO, FMCG, Inginerie, Financiar-Bancar,…

- Ca sa poti slabi peste noapte va trebui sa consumi neaparat trei mese pe zi si, daca simti nevoia, sa ai si doua gustari. Cea mai importanta masa dintr-o zi pentru a slabi peste noapte este cina. Recomandarile nutritionistilor este sa nu mancam mai tarziu de ora 18.00. Citeste si Combinatii…

- Noua legislație privind garantarea pachetelor turistice va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, urmand ca in timp de șase luni toate agențiile sa se conformeze, a declarat președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, intr-un interviu acordat AGERPRES. …

- Trei dintre ei au optat pentru cate unul dintre cele 12 posturi scoase la concurs pentru secțiile unitații medicale, iar unul pentru cabinetul de Ginecologie din cadrul Centrului de Sanatate Multifuncțional de la Parscov. Incet, incet, Spitalul Județean de Urgenta Buzau iși completeaza echipa de specialiști…

- Cinci oameni au ars de vii, in noaptea de marți spre miercuri, intr-un accident care a avut loc in localitatea Ilisesti, din județul Suceava. In accident au fost implicate doua autoturisme și un tir.

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, susține ca nu a vazut noul pachet de legi ale Justiției înaintat de PSD în Parlament, însa a ținut sa precizeze ca în proiectul ministrului Tudorel Toader procurorii și judecatorii

- Un incendiu s-a produs duminica dupa-amiaza la o gospodarie din localitatea Jucu de Sus. Din primele informații, incendiul s-a declanșat in urma exploziei unei centrale pe lemne. La locul evenimentului au intervenit pompierii de la Inspectoratul Pentru Situații de Urgența “Avram Iancu” din Cluj-Napoca.…

- Potrivit evaluarii Camerei de Comerț și Industrie Cluj, Univers T se afla pe primul loc în județ în domeniul de activitate Turism, categoria Întreprinderi mijlocii. Este pentru al treilea an consecutiv în care Univers T se afla pe acest loc. ”Rezultatele foarte…

- Deputatul PSD Dambovita, Claudia Gilia a vorbit despre majorarea plafoanelor in baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finanțare incheiate din fonduri publice pentru activitatea de cercetare științifica și dezvoltare tehnologica: “Cercetarea și inovarea reprezinta pentru…

- Un incendiu puternic a cuprins o casa din Buda, comuna Rafov, dar și cateva anexe din gospodarie! UPDATE (ora 14.25): Incendiul a fost izolat, iar pompierii procedeaza la lichidarea acestuia. In podul casei au fost gasite cartușe de vanatoare explodate și o arma de vanatoare. Din primele date, incendiul…

- Un numar de 357 de agentii de turism de pe piata din Romania au capital propriu negativ, conform unei analize a companiei de asigurari Gothaer, pe baza datelor financiare disponibile pentru anul 2015, pentru 1.774 de agentii de turism. Potrivit specialistilor in domeniul financiar-contabil, capitalul…

- Și in acest an Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș va organiza cel mai important eveniment local care prezinta cele mai bune afaceri din zona. Astfel, pe 27 octombrie, la Centrul Regional de Afaceri va avea loc o noua ediție, cea cu numarul 24, a Topului județean al firmelor.…

- Federația SANITAS organizeaza joi, in Piața George Enescu din Capitala, un miting de protest fața de tergiversarile practicate de guvernanți privind problemele cu care se confrunta sanatatea și asistența sociala din Romania, conform unui comunicat al Federației. Potrivit președintelui…

- Locuitorii orașului Panciu pot depune cererile de acordare a ajutorului de incalzire aferent sezonului rece 2017-2018, incepand din data de 16 octombrie 2017. Potrivit OUG 70/2011 privind masurile de protecție sociala in perioada sezonului rece, ajutorul pentru incalzirea locuințelor se acorda pentru…

- Agentul sef Toma Vleoanga, in varsta de 42 de ani, din judetul Neamt, a trecut ‘la mustata’ pe langa moarte in vara acestui an atunci cand, desi mai avea doar doua minute pana la iesirea din tura, a intervenit pentru prinderea unui criminal periculos. Advertisement In urma cu cateva zile, politistul…

- Judecatorii au emis un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele unei femei acuzata de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata, ambele fapte fiind comise in forma continuata.

- Un asteroid de marimea unei case va trece, joi, la mica distanța fața de Terra. Acesta nu reprezinta un pericol pentru Pamânt, iar deplasarea lui prin spațiu va oferi oamenilor de știința ocazia de a participa la un exercițiu de aparare planetara și de a studia un