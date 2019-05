Recomandările pompierilor pentru Noaptea Muzeelor Pe 18 mai 2019 se va desfasura evenimentul „Noaptea Muzeelor”, care potrivit experientei anilor trecuti, se caracterizeaza printr-o mare afluenta de persoane in cladirile muzeelor, in conditii nespecifice vizitarii curente, respectiv pe timp de noapte. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava, recomanda respectarea unor masuri de aparare impotriva incendiilor, de prevenire a […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a prognozei de vremea rea, valabila in urmatoarele trei zile in țara, inclusiv in Capitala, Inspectoratul pentru Situații de Urgența - București-Ilfoc (ISU-BIF) a oferit mai multe recomandari pentru populație, prin care sa fie in siguranța in timpul fenomenelor meteo extreme. Intrerupeți activitațile…

- „Jandarmeria Arad, in cooperare cu Gruparea de Jandarmi Mobila Timișoara, Inspectoratul de Poliție Județean Arad și Inspectoratul pentru Situații de Urgența ,,Vasile Goldiș” al Județului Arad, va asigura masurile de ordine publica pentru siguranta cetatenilor care vor fi prezenti la meciul…

- Update! Potrivit ISU Argeș, sunt trei victime in autoturism, neincarcerate, printre care și o fetița in stare mai grava. Motociclistul este și el ranit, inconștient. Vom reveni! Accident grav in Argeș, intre un autoturism și o motocicleta. Accidentul a avut loc in urma cu puțin timp pe DN 73, pe raza…

- La Scoala Gimnaziala Maxenu- Structura G.P.N.Maxenu, jud. Buzau, marti , 16 aprilie 2019 s-a desfasurat Simpozionul National ,Prevenind, ne aparam viata !”, activitatea nr.3 din cadrul Proiectului Educational,, Micul pompier!”,aflat la editia a-IV-a., proiect aprobat si inscris in C.A.E.R.I.2019 la…

- Consiliul Local Lugoj se va intruni joi, 11 aprilie, de la ora 14, in ședința extraordinara. Pe ordinea de zi se afla doua proiecte de hotarari, privind: aprobarea bugetului local pe anul 2019 și aprobarea transmiterii in folosința gratuita catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Banat”…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ,,Matei Basarab” a primit, incepand din aceasta luna, o autospeciala pirotehnica, achiziționata din fondurile Consiliul Județean Olt, avand o valoare de 135.000 de lei. Pe autospeciala sunt incadrati trei pompieri, un comandant de echipaj, un ...

- La sfarsitul acestei saptamani in municipiul Focsani, judetul Vrancea, in Sala Polivalenta din localitate, vor avea loc in zilele de sambata 09 martie si duminica 10 martie incepand cu ora 15.00, mai multe partide de handbal masculin in cadrul competitiei Final Four Cupa Romaniei. In cadrul acestei…

- Un incendiu de vegetatie uscata la Surani, in judetul Prahova, s-a extins pana la litiera padurii, iar la stingerea focului s-au alaturat pompierilor si cetateni, informeaza, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit Agerpres. In cursul zilei de marti, la nivelul…