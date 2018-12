Recomandările Poliţiei Române pentru perioada Crăciunului Politia Romana va fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure, in siguranta, de Sfintele Sarbatori de Craciun. Toti trebuie sa fim atenti, constienti si responsabili, pentru ca nimic sa nu ne strice linistea. In perioada minivacantei de Craciun, politistii vor fi angrenati in actiuni menite sa creasca gradul de siguranta a cetateanului, prin mentinerea ordinii publice, la nivel national. Efectivele planificate in serviciu vor actiona pe doua paliere: primul palier este cel de prevenire si descurajare, iar cel de-al doilea este de combatere a faptelor antisociale si de impunere ferma… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

