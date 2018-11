Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu s-a calificat în sferturile de finala ale Cupei României la fotbal, dupa ce a învins formatia de liga secunda Universitatea Cluj cu scorul de 4-3 (2-3, 3-3), dupa prelungiri, miercuri seara, pe Cluj Arena.

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vine cu o serie de recomandari importante care i-ar putea feri pe cei ce vor sa faca cumparaturi de Black Friday de o serie de neplaceri, in contextul in care comercianți importanți din Romania au dat deja startul reducerilor din sezonul de…

- Asociația E.D.I.T., in parteneriat cu Walt Disney Company și Poliția Romana, deruleaza campania de educație rutiera “Fii responsabil pe strada!”, menita sa ii sprijine pe copiii cu varste intre 4-6 ani, pe parintii și pe educatorii lor in procesul de invațare a regulilor de siguranța și a responsabilitaților…

- In luna octombrie la Disney Channel revine sezonul 3 din serialul mult indragit, Soy Luna, de luni pana joi, din 15 octombrie. Tot la mijlocul lunii ne dam intalnire cu 6 personaje noi, cunoscute publicului din lungmetrajul cu acelasi nume, in Cei 6 Super eroi: Serialul. De luni, 1 octombrie, Scrooge…

- Regal Automobilistic la Muzeul Judetean Arges, editia a X-a. Vineri, 21 septembrie, ora 9.30, Muzeul Judetean Arges – Sectia Muzeul Sportului Argesean Campionii ofera publicului vizitator prilejul de a asista la o intalnire cu masinile de rally, pilotii lor si masini istorice din cadrul Retroclub Romania.…

- Pilotii din Germania ai companiei Ryanair au anunțat ca vor declanșa miercuri, o greva de 24 de ore. Ca și la celelalte proteste, aceștia cer incherea unor noi contracte de munca, prin care sa li se asigure salarii mai mari si conditii mai bune de lucru, scrie libertatea.ro.

- Cu o intarziere semnificativa comparativ cu anii precedenți, FIA a publicat vineri o prima versiune a calendarului Formulei 1 pentru sezonul 2019. Conform așteptarilor, sezonul urmator va avea un numar record de 21 de curse, la fel ca in 2016 și 2018, ca urmare a noilor contracte semnate in aceasta…

- DISNEY CHANNEL - K.C. SUB ACOPERIRE: NOI EPISOADE DIN SEZONUL 3 K.C. sub acoperire se intoarce cu episoade noi. Serialul de comedie o prezinta pe K.C., o liceana maestra in matematica ce se antreneaza pentru a deveni un super spion sub acoperire, pasind pe urmele parintilor ei. Fiecare episod ne prezinta…