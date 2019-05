Recomandarile Kaspersky Lab pentru detectarea camerelor ascunse Utilizarea camerelor ascunse pentru a spiona oaspetii in locuinte inchiriate a facut, recent, obiectul multor titluri de articole, insa, pentru industria de securitate astfel de tactici nu reprezinta nicio noutate. Dispozitivele de supraveghere pot fi folosite pentru a spiona oameni de afaceri care calatoresc, politicieni, activisti sau jurnalisti. Pentru a ajuta toti calatorii sa ramana in siguranta in timp ce se afla departe de casa, cercetatorii Kaspersky Lab au creat o lista de recomandari de securitate pentru dispozitive si informatii digitale – folosind tehnici simple si un kit de baza,… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

