Recomandările din raportul GRECO. Nicolicea: Aceste criterii erau îndeplinite "In perioada 17-22 iunie vom avea o deplasare la Strasbourg, voi reprezenta Camera Deputatilor cu privire la progresele inregistrate de Romania in ceea ce priveste realizarea recomandarilor din raportul GRECO, printre acestea se numarau modificari ale Regulamentului in sensul motivarii hotararilor Camerei cu privire la ridicarile de imunitate ale ministrilor, respectiv la cererile de masuri preventive - le-am pus de acord cu aceste recomandari, cu ceea ce aveam in deciziile CCR. Aceste criterii erau indeplinite de catre noi, doar ca nu era facuta precizarea ca se regasesc si in recomandarile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Bulai, deputat USR, a relatat pe contul sau de Facebook o scena de la discuția dintre membrii comisiei speciale pentru justiție cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Bulai susține ca Eugen Nicolicea le-a transmis oficialilor europeni ca in deciziile finale al comisiei speciale s-ar fi strecurat…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a facut apel catre parlamentari pentru a respinge modificarile la Codurile penale, considerand ca acestea "favorizeaza coruptii in acte publice". "Nicio modificare nu are legatura cu problemele reale ale Romaniei, nu are legatura cu deciziile CCR,…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, a anunțat ca întâlnirea dintre Comisia de la Veneția și reprezentanții Parlamentului va avea loc joi, de la ora 11:00, scrie Agerpres. El a afirmat ca discuțiile se vor baza pe legile justiției, nu pe Codurile penale.„Comisia…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache s-a reunit din nou marți intr-o ședința dedicata modificarilor la Codul Penal și la cel de Procedura Penala, planul puterii fiind de a trimite toate schimbarile pe care le dorește la legile justiției in plenul Camerei Deputaților miercuri. Florin…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a propus amanarea dezbaterilor asupra modificarilor din Codurile penale pana dupa vizita membrilor Comisiei de la Venetia. „Tineti cont ca in aceste zile in Romania se afla in vizita de lucru membrii Comisiei de la Venetia, sunt discutii pe Codurile penale. Mi se…

- Tudorel Toader marcheaza o intalnire importanta inainte de a pleca de la Ministerul Justiției. Remaniat de Liviu dragnea, Tudorel Toader se intalnește miercuri cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Ulterior, acesta merge și la ședința de guvern de la Palatul Victoria. Vor fi, probabil, ultimile…

- Remus Borza, membru in Partidul Forța Naționala, prezent, pe data de 7 martie, in studioul DCNews pentru o noua ediție a emisiunii „Borza Analytica”, a facut un pronostic in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urma sa treaca un alt test al increderii la motiunea simpla initiata…

- Senatorul PSD Titus Corlatean, membru al delegatiei Romaniei la APCE, a incercat sa blocheze demersul PNL de a sesiza Comisia de la Venetia in legatura cu Sectia speciala penru magistrati. Corlatean a invocat faptul ca anul acest vor avea loc alegeri prezidentiale in Romania, deci orice opinie critica…