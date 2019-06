Stiri pe aceeasi tema

- Codin Maticiuc s-a intors de la TIFF si are o gramada de povesti savuroase! Legate de cariera si nu numai. Este al șaselea an consecutiv in care merge la Festivalul Internațional de Film Transilvania.

- La cea de-a 18-a ediție, Festivalul Internațional de Film Transilvania lanseaza prima platforma de streaming ce continua online experiența de festival: TIFF Unlimited - produs unic atat in Romania, cat și in...

- Fostul patron al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a vorbit despre Michael Schumacher in documentarul despre viața fostului mare pilot. Declarațiile lui Bernie Ecclestone au dat naștere speculațiilor cu privire la starea de sanatate a lui Michael, potrivit dailystar.co.uk. Intr-un trailer al documentarului…

- La aniversarea celor 18 ani de la prima editie, Festivalul International de Film Transilvania celebreaza, printr-o serie de proiectii si evenimente speciale, cinematografia romana si succesele profesionistilor din domeniu, aici si peste hotare. Sute de invitati vor veni la Cluj intre 31 mai si 9 iunie,…

- Caștigator al unui premiu Oscar, actorul Nicolas Cage va primi Trofeul Transilvania pentru Contribuția Adusa Cinematografiei Mondiale la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) din Cluj-Napoca.

- Ministrul german pentru afaceri europene Michael Roth si ministrul belgian de externe Didier Reynders au anuntat marti propunerea tarilor lor de infiintare a unui nou instrument al Uniunii Europene pentru verificarea respectarii statului de drept. Peste 20 de tari membre ale UE au fost de acord in…