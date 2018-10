Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de la Venetia a exprimat preocupare, in avizul adoptat vineri, privind proiectele de amendamente la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala din Romania, subliniind ca modificarile afecteaza grav eficienta sistemului judiciar penal si actiunile anticoruptie.Conform avizului adoptat ...

- „Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) este asteptata sa adopte o opinie referitor la amendamentele aduse Codului Penal si Codului de Procedura Penala din Romania", potrivit unui comunicat de presa al Consiliului Europei. De asemenea, plenul Comisiei este asteptat…

- "Vineri si sambata este adunarea generala a Comisiei de a Venetia pentru luna octombrie. Sunt invitat sa prezint un punct de vedere la raportul preliminar care vizeaza Codurile penal si de procedura penala. Stiti ca ei au fost in vara si s-au intalnit cu asociatiile profesionale, Ministerul Justitiei,…

- Comisia de la Venetia are, pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie, adoptarea unei opinii cu privire la amendamentele la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala din Romania, dar și aprobarea opiniei preliminare publicate in iulie cu privire la modificarile aduse legilor justiției,…

- Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept, mai cunoscuta sub numele Comisia de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional), are, in ce priveste Romania, pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie, adoptarea…

- Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept, mai cunoscuta sub numele Comisia de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional), are, in ce priveste Romania, pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie, adoptarea…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia se afla la Bucuresti joi si vineri pentru pregatirea unei opinii referitoare la modificarile recente aduse de majoritatea PSD – ALDE codurilor penale, dar și legilor Justiției. Opinia Comisiei fost solicitata de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Comisia…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o intrevedere cu expertii Comisiei de la Venetia, la Palatul Cotroceni. Delegatia Comisiei efectueaza joi si vineri o vizita in Romania in cadrul pregatirii unei opinii privind modificarile recente aduse de Parlament la Codul Penal si Codul de Procedura…