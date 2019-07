Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, incepand din data de 27 iunie, peste 180 de politisti vor fi delegati din teritoriu si vor actiona suplimentar fata de dispozitivul curent, in zona statiunilor de la Marea Neagra, pentru ca turistii sa-si petreaca vacanta in…

CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 14/15 iunie 2019, va lansa programul estival de transport "Trenurile Soarelui". Timp de aproape trei luni, pana la data de 8/9 septembrie,

- China a inceput in 2016 dezvoltarea unui program de testare a unor trenuri Maglev, prin compania CRRC, bugetul programului fiind de aproape 400 milioane dolari, scrie hotnews.ro. A fost prezentat un vagon construit la uzina din Qingdao si va fi construita pana in 2021 si o pista de testare de 5 km.…

Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe terenul „CMC" din Gruia, contra celor de la CFR II Cluj Napoca, intr-o partida care conteaza pentru etapa a XXIX-a, din cadrul ligii a treia

CFR Calatori informeaza ca, in perioada calatoriei apostolice a Papei Francisc in Romania dintre 31 mai și 2 iunie 2019, va avea in circulație capacitatea maxima de transport, tehnic

Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 26-32, pe terenul celor de la Steaua București, intr-o partida care a contat pentru etapa a IV-a, din play-off-ul Ligii Zimbrilor. Este a treia victorie a Turzii

- Știrea zilei este ca trenul cu care a circulat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a ajuns la Constanța, plecand din București, cu 5-6 minute mai devreme. Mersul garniturii de tren l-a incantat. Nu insa și Gara de Nord. ”Peronul, ca intreaga gara, din pacate, nu arata chiar cum ar trebui. Zilele…

Juniorii 2 ai Potaissei Turda vor evolua maine, incepand cu ora 16:00, in sala „Gheorghe Barițiu", contra celor de la Dinamo Brașov.