Recomandări pentru o vacanţă reuşită alături de copilul tău cu autism Pentru o persoana care are o tulburare din spectrul autist lucrurile pot sa devina complicate și greu de suportat. Cand programul și rutinele copiilor sunt total schimbate, pot sa apara crize care sa arunce intreaga familie intr-o lupta și o suferința greu de suportat. Pentru a veni in sprijinul familiilor care au un copil cu autism psihologul Daniela Gavankar, președinte al Asociației pentru Intervenție Terapeutica in Autism, vine cu cateva recomandari utile in speranța ca, ținand cont de ele, familiile vor avea sarbatori mai liniștite și mai placute pentru toți cei din casa.

In… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri de 17 și 18 ani, din Slobozia, au fost arestați in urma cu o saptamana, dupa ce au jefuit sediul unui centru destinat copiilor cu autism. Aceștia au intrat pe geam, deschizandu-l cu o furculița, și au furat banii de salarii ai angajaților. Mai mult, ei au distrus și materialele pe care specialiștii…

- Evenimentul filantropic al toamnei, Balul Bucuriei, eveniment dedicat strangerii de fonduri pentru sprijinul copiilor si tinerilor cu autism, beneficiari ai Asociatiei de Terapie Comportamentala Aplicata (ATCA), isi schimba capul de afis cu numai o luna inainte.

- Trupa Proconsul, invitat special al evenimentului filantropic, Balul Bucuriei. Asa arata afisul celei de-a treia editii a evenimentului dedicat strangerii de fonduri pentru sprijinul copiilor si tinerilor cu autism, beneficiari ai Asociatiei de Terapie Comportamentala Aplicata (ATCA) inainte ca trupa…

- MESAJ PREVENTIV IN CADRUL CAMPANIEI „100 DE ANI, 100 DE MESAJE PREVENTIVE PENTRU HUNEDORENI Timpul petrecut de copii afara, in parcuri sau locuri de joaca, este foarte important pentru dezvoltarea lor, atat din punct de vedere fizic, cat și social. Insa, daca nu sunt supravegheați,…

- "In ultima vreme am asistat la folosirea in fel și chip a copiilor pentru a justifica faptele parinților lor protestatari. A fost organizat protestul copiilor, micuții au fost puși sa joace șotron pe chipuri de oameni, au fost facuți partași la tot felul de obscenitați, ajungandu-se pana intr-acolo…

- In cursul zilei de ieri, politistii din cadrul Politiei Municipiului Hunedoara, in urma unei actiuni, au reusit prinderea unui hunedorean in varsta de 21 de ani, banuit de comiterea, in perioada 17 – 19.09.2018, a mai multor furturi din locuintele unor persoane din municipiul Hunedoara. In…

- Olympus, unul dintre cei mai mari producatori de pe piața locala de lactate, contribuie, in parteneriat cu Asociația “Ana și Copiii”, la pregatirea pentru școala a copiilor din centrele comunitare din Urlați, județul Prahova, din localitatea Fundulea, județul Calarași, și București. Aceștia au primit…

- TEST. Cum iți definești relația de cuplu? Raspunde la intrebari și afla daca mai stați impreuna doar de dragul copiilor sau va iubiți ca la inceput. 1. Ce inseamna timp liber? a. Sa te plimbi cu persoana iubita. b. Sa va intalniți cu prietenii de familie. c. Sa stați cu copiii. 2. Cum v-ați cunoscut?…