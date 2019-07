Recomandări pentru negocierile dintre cosumatori şi bănci (CSALB) a lansat campania #Conciliatorii, care popularizeaza in randul consumatorilor și instituțiilor financiar-bancare metoda concilierii și rezolvarii conflictelor in afara instanțelor de judecata. Beneficiile soluțiilor de tipul win-win, rezultate in urma negocierilor pe marginea contractelor existente, reprezinta argumentul principal ale acestei campanii de informare. Campania prezinta recomandari pentru consumatori și banci, detalii despre modul in care decurg negocierile in cadrul CSALB și exemple de situații intalnite in dosarele soluționate. „Filosofia concilierii este… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

