Recomandări pentru închirierea unei locuințe în siguranță Pentru prevenirea faptelor de inșelaciune privind inchirierea de locuințe in județul Cluj, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj recomanda sa țineți cont de urmatoarele sfaturi:  Consultați agențiile imobiliare autorizate in vederea obținerii de oferte privind inchirierea imobilelor;  Identificați proprietarul imobilului in baza carții de identitate și a dovezii dreptului de proprietate (contract de vanzare –cumparare autentificat, extras de carte funciara etc.);  Verificați fizic imobilul care urmeaza a fi inchiriat anterior incheierii contractului de locațiune sau achitarii… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

