Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile de invatamant din Bucuresti pot suspenda cursurile si joi 30 mai Papa Francisc. Arhiva Foto: Elena Postelnicu. Unitatile de învatamânt din Bucuresti pot suspenda orele de curs si în ziua de joi, cu aprobarea consiliilor de administratie, în contextul vizitei…

- Pesta porcina africana, inca prezenta Foto Agerpres Pesta porcina africana este prezenta înca în 84 de localitati din 16 de judete, anunta autoritatile sanitar veterinare. Din cele aproximativ 400 de focare active, 10 sunt în exploatatii comerciale. Pâna…

- Radu Mazare ”va fi adus sub escorta” Radu Mazare. Arhiva Foto: Agerpres. Autoritatile din Magadascar au admis cererea de extradare a fostului primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, condamnat pentru fapte de coruptie la noua ani de închisoare. Anuntul a fost facut cu putin timp…

- Radu Mazare se afla in arest in Madagascar Foto arhiva Politia Româna a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa analizeze daca sunt întrunite conditiile extradarii din Madagascar a fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare. Dupa aceasta verificare, instanta va informa…

- Dosarul Mineriadei din iunie 1990 se intoarce la Parchetul General Foto arhiva Dosarul Mineriadei din iunie 1990 se întoarce la Parchetul General, dupa ce un judecator de la Înalta Curte de Casatie si Justitie a anulat toate probele din rechizitoriu. Decizia, luata miercuri,…

- CFR va suplimenta numarul de trenuri cu ocazia vizitei Papei Francisc CFR Calatori va suplimenta numarul de trenuri, cu ocazia vizitei Papei Francisc în România. Astfel, garniturile vor fi suplimentate vineri, pe 31 mai, pe rutele spre si dinspre Bucuresti, iar sâmbata,…

- Protest in fata Guvernului Romaniei Peste 100 de persoane au protestat, în aceasta seara, în fata cladirii guvernului din Piata Victoriei, solicitând sa nu se adopte modificarea Codurilor Penale prin ordonanta de urgenta. Oamenii s-au aratat revoltati si de faptul ca autoritatile…

- Traficul rutier va fi restrictionat, joi, in Bucuresti, in contextul manifestatiei organizate in Piata Victoriei de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei. Astfel, vor fi instituite restrictii de circulatie, incepand cu ora 6,30,…