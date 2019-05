Stiri pe aceeasi tema

- O angajata a unei banci a fost prinsa in timp ce incerca sa plece cu banii pe care ii furase ascunși in geanta. Femeia era angajata unei banci din Nueva Leon, Mexic. Acesta a fost arestata de poliție in timp ce incerca sa plece din sucursala bancii la care lucra cu pe care ii furase, ascunși in geanta.…

- Angajații unui magazin din Rovinari au sesizat Poliția, joi, dupa ce un client a pierdut, luni, 200 de lei și 100 de euro, in timp ce se afla la cumparaturi. Banii i-au cazut din buzunar, printre rafturi, dupa ce și-a scos telefonul, iar pana acum nu au fost revendicați de nimeni. Scena a fost surprinsa…

- Poliția din Suceava a fost solicitata de o tanara in varsta de 19 ani, din Constanța pentru o situație cel puțin neobișnuita. Fata le-a povestit oamenilor legii cum in urma cu puțin timp a fost protagonista unei partide de amor la care au mai participat doi barbați.

- Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj a declansat o ancheta la o cresa din Bumbesti-Jiu. O femeie, de 22 de ani, din Bumbesti-Jiu, acuza doua educatoare din cadrul institutiei ca i-ar fi administrat fiicei sale o substanta care provoaca somnolenta. ...

- Departamentul de pompieri a raportat ca a primit un telefon prin care cineva a semnalat ca o bomba va exploda.Potrivit rapoartelor mass-media, poliția, pompierii și medicii sunt in prezent la fața locului. Poliția a incercuit cartierul European din Bruxelles unde se afla sediile Comisiei Europene, Consiliului…

- O tanara in varsta de 23 de ani a jefuit un barbat in varsta de 64 de ani din localitatea Picior de Munte, comuna Dragodana, județul Dambovița. Femeia și un complice au urmarit un batran care tocmai incasase pensia. Cei doi l-au urmat pe batran și i-au propus un targ. Fiindca n-au ajuns la o ințelegere,…