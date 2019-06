Recomandări pentru arădenii aflați în zonele inundate In aceasta perioada, DSP Arad in colaborare cu alte instituții cu responsabilitati in astfel de situații, participa la acțiuni pentru identificarea fantanilor și izvoarelor inundate, instruirea populației privind modul de igienizare si dezinfecție a fantanilor, recoltarea de probe de apa, informarea privind consumul de apa, identificarea grupelor de populație la risc: gravide, nou-nascuți, bolnavi cronici, imobilizați etc. Apa din fantani Deoarece consumul de apa din fantanile afectate este interzis, acestea vor fi curațate, salubrizate, dezinfectate și analizate prin laboratoarele… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

