RECOMANDĂRI în ţară pentru VREME SEVERĂ Potrivit atentionarilor meteorologice de vreme severa, in perioada 18-22 martie 2018, in intreaga țara vor fi precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare. Cu atat mai mult, pe fondul intensificarilor de vant, va aparea viscolul, care va spulbera zapada depusa. Drept urmare, pentru o circulatie in conditii de siguranta, va recomandam sa circulati cat mai preventiv posibil. Ploaia, lapovița, ninsoarea și vantul ingreuneaza circulația rutiera. De aceea, trebuie sa reduceti viteza, astfel incat aceasta sa permita oprirea fara probleme, avand in vedere ca distanta de franare, in asemenea… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Ploaia, lapovița, ninsoare și vantul ingreuneaza circulația rutiera. De aceea, trebuie sa circulati cu o viteza care sa permita oprirea in siguranta, avand in vedere ca distanta de franare, in astfel de conditii, este mult mai mare. Rafalele de vant laterale modifica tinuta de drum a masinilor,…

- Vremea se va schimba radical in perioada 18 – 22 martie. In intreaga țara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Poliția a facut un apel la șoferi sa circule cu atenție sporita și sa evite viteza. „Ploaia, lapovita, ninsoare si vantul ingreuneaza circulatia rutiera. De aceea,…

- Meteorologii au emis azi (12 martie) dupa-amiaza un Cod galben de vreme severa imediata pentru județul Satu Mare, valabila pana in aceasta seara. Potrivit meteorologilor vor fi: frecvente descarcari electrice, ploi cu caracter de aversa, intensificari de scurta durata ale vantului, in mai multe zone…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dupa-amiaza, o alerta de vreme severa valabila pana la orele serii, in județele Timiș și Arad. The post Alerta de vreme severa in vestul țarii! E posibil sa cada grindina appeared first on Renasterea banateana .

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineața, cod galben de vreme severa imediata pentru județele Arad, Timiș, Bihor și Caraș-Severin. Avertizarea este valabila incepand cu ora 09:00 pana la ora 14:00.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza conditiilor meteorologice severe in Europa a crescut la 60, potrivit BBC, care precizeaza ca in Romania au murit doua persoane, iar in Polonia au fost 23 de victime, scrie News.ro.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza conditiilor meteorologice severe in Europa a crescut la 60, scrie BBC, care precizeaza ca in Romania au murit doua persoane, iar in Polonia au fost 23 de victime.

- Potrivit prognozei meteorologilor, in Bucuresti, in urmatoarele trei zile, se anunta polei si precipitatii slabe, mai intai sub forma de ninsoare, iar ulterior de lapovita si ploaie, Potrivit meteorologilor, in intervalul 2 martie, ora 8:00 - 3 martie, ora 8:00, desi valorile de temperatura vor fi…

- Meteorologii au prelungit avertizarea de vreme rea. De joi pana duminica este valabila o informare meteorologica de precipitatii mixte si polei, ninsori moderate cantitativ si strat consistent de zap

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba recomanda locuitorilor, in contextul avertizarii meteorologice de Cod Galben pentru ger și intensificari ale vantului valabila pana joi dimineata, ora 10.00, sa evite deplasarile și sa ramana in locuințe si sa mențina legatura cu persoanele in varsta,…

- Elevii din Vrancea au facut o petiție online prin care cer suspendarea orelor de curs in zilele cu vreme severa, documentul strangand pana acum peste 1.600 de semnaturi. Petiția online se intituleaza ”Inchiderea școlilor in județul Vrancea” și a strans pana acum 1.631 de semnaturi „Am creat aceasta…

- Din cauza codului portocaliu de vreme severa primarul municipiului Bucuresti a decis ca in Capitala scolile sa fie inchise toata saptamana. Aceeasi decizie ar putea fi luata cel mai probabil si pentru scolile din judetul Constanta. ...

- IPJ Dambovita anunta ca, in contextul fenomenelor meteorologice existente la nivelul judetului, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita sunt prezenti in strada, pentru siguranta cetatenilor si a traficului rutier.

- Este cod portocaliu in Dobrogea de vreme severa. Temperaturile au scazut semnificativ fata de cele inregistrate in zilele precedente. Potrivit ANM, in aceasta dimineata, la ora 9.00 cea mai scazuta temperatura din Dobrogea a fost inregistrata in zona Murighiol unde mercurul din termometre a coborat…

- Din cauza conditiilor meteorologice extreme, autoritatile au decis ca la Bucuresti si in judetele Ilfov si Giurgiu scolile si gradinitele sa fie inchise luni si marti. Astfel, in urma atentionarilor de vreme severa, cursurile Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative vor fi suspendate in…

- Potrivit unei avertizari postate pe pagina oficiala de internet a Administratiei Nationale de Meteorologie incepand cu ora 03.00 a zilei de astazi, este Cod Portocaliu in care fenomenele vizate vor fi temperaturile foarte scazute, atat noaptea, cat si ziua, iar zonele afectate vor fi Moldova, estul…

- ANM a emis mai multe avertizari meteorologice, anunțand ”valul polar” ce urmeaza sa vina peste Romania. Județul nostru este de azi-noapte sub cod galben de ger, scapand insa de codul portocaliu anunțat incepand de la noapte. Totuși, temperaturile vor fi in scadere așa ca bistrițenii trebuie sa urmeze…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba recomanda tuturor conducatorilor auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie, semnificatia indicatoarelor, indrumarile agentilor de circulatie si sa-si echipeze in mod corespunzator autovehiculele. Pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere, pe…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata si precipitatii mixte, valabila in patru judete din Transilvania, in orele urmatoare.

- Se anunța vreme destul de rece la Cluj, în acest început de saptamâna, meteorologii anunțând și precipitații mixte și ninsori.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 3 grade Celsius și -3 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros.Marți,…

- Meteorologii anunta ca temperaturile diurne va fi in continuare peste mediele perioadei. In weekend, vor fi ploi și, trecator, indeosebi ... The post PROGNOZA METEO pentru URMATOARELE ZILE. Vreme schimbatoare, temperaturi ridicate, ploi, lapovita si ninsori appeared first on Renasterea banateana .

- De mai bine de o saptamana municipiul Constanta este vizat de atentionarile meteorologilor de vreme rea. Lapovita si ninsoarea par ca nu vor sa mai plece de la malul marii si ne dau de furca zi de zi. Printre capriciile vremii de ianuarie la Constanta si au facut aparitia si primii vestitori ai primaverii.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata si intensificari ale vantului, valabile in cinci judete, in orele urmatoare.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avrtizarea de Cod galben de vreme rea, valabila in intervalul 21 ianuarie, ora 16.00 ndash; 22 ianuarie, ora 22.00. In acest interval sunt vizate urmatoarele fenomene: precipitatii moderate cantitativ mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, intensificari…

- Iarna grea loveste la sfarsitul acestei saptamani si sudul tarii, ferit pana acum de urgia naturii. Dupa temperaturi de primavara, chiar si cu 9 grade peste valorile normale, de duminica vine urgia. Ploaia se va transforma in lapovita si apoi ninsoare.

- Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana vineri la ora 15.00, in Crisana, Maramures si local in Transilvania vor fi precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, in general, moderate cantitativ.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a dispus tuturor directiilor si societatilor comerciale din subordinea municipalitatii sa ia, in regim de urgenta, toate masurile necesare pentru mentinerea functionalitatii orasului, data fiind succesiunea de avertizari meteorologice de vreme severa in municipiul Iasi,…

- Autoritațile din Dobrogea au activat comandamentele pentru situații de urgența dupa ce Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o atenționare de cod portocaliu in intervalul 01:00-17:00, 18 ianuarie, pentru județul Tulcea și de cod galben pentru județul Constanța pentru perioada 17 ianuarie…

- Vremea se schimba brusc in toata țara. Meteorologii au schimbat avertizarea de cod galben de lapovița in cod portocaliu.Cele mai puternice precipitații sunt prognozare in sudul și centrul țarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, doua alerte, Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, pentru 28 de judete unde vor cadea ninsori abundente si se va forma viscol. Potrivit unui avertisment postat pe site-ul ANM, pana maine, 18 ianuarie, ora 22, Transilvania, Moldova, Dobrogea si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane transmite, miercuri, 17 ianuarie, cele mai noi informații din trafic. Avand in vedere ca pe mai multe artere nationale, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, iar in prezent exista in vigoare o atentionare meteo de…

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis astazi o radiograma catre Institutiile Prefectului din judetele aflate sub atentionarea de Cod Galben emisa pentru intervalul 16 ianuarie, ora 17.00 17 ianuarie, ora 20.00, pentru a se asigura ca autoritatile locale sunt pregatite sa gestioneze aceasta situatie.…

- Anunt de ultima ora de la meteorologi. Din aceasta seara, de la ora 20 si, pana miercuri seara ne asteapta noi valuri de ninsori, lapovita, polei, dar si viscol la munte. Alina Șerban, meteorolog ANM, a oferit detalii luni. „Pentru aceasta noapte și prima parte a zilei de maine vorbim de precipitații…

- Politistii buzoieni recomanda celor care pornesc la drum in acest sfarsit de saptamana sa conduca prudent, sa adapteze permanent viteza de deplasare la conditiile de drum si trafic, iar inaintea efectuarii oricarei manevre rutiere sa se asigure temeinic.

- Ploaia din ultimele ore, precum și ninsorile preconizate de meteorologi pana sambata, cresc riscul producerii unor accidente rutiere. Astfel, Inspectoratul de Politie Judetean Alba recomanda conducatorilor auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie, semnificatia indicatoarelor, indrumarile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o informare de vreme rece cu intensificari ale vantului și precipitații predominant sub forma de ninsoare in perioada 12 ianuarie, ora 22 – 14 ianuarie, ora 16. Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba recomanda conducatorilor auto sa respecte cu strictete regulile de circulatie, semnificatia indicatoarelor, indrumarile agentilor de circulatie si sa-si echipeze in mod corespunzator autovehiculele. Pietonilor li se recomanda sa nu circule pe partea carosabila…

- De astazi, vine iarna in Romania! Lapovita si ninsoarea isi vor face simtita prezenta in toata tara. Ploile din partea de sud a Moldovei si de nord-est a Munteniei se vor transforma in ninsoare.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de vant, lapovita, ninsoare si racire accentuata a vremii, valabila din aceasta seara pana duminica dupa-amiaza,...

- Americanii se pregatesc deja pentru sosirea unei furtuni-fenomen, numita in limbajul de specialitate „ciclon-bomba". Ziua de joi este una extrem de importanta, iar specialistii vor monitoriza in permanenta o adevarata bomba extratropicala, au anuntat deja acestia…

- In timp ce furtuna Eleanor face ravagii in Europa, americanii se pregatesc de venirea "Ciclonului-bomba", o furtuna fenomen, care va ingheta Coasta de Est a Statelor Unite. Meteorologii au emis deja o avertizare de vreme severa.

- Un nou episod de vreme rea s-a abatut asupra Europei. Zapada si vantul violent au ucis cel putin trei oameni si au dus la blocaje pe autostrazi, curse aeriene anulate si intreruperi ale alimentarii cu energie electrica.

- Meteorologii au transmis o informare privind intensificari ale vantului si ninsori viscolite la munte, incepand de vineri noapte, dar si lapovita si ninsoare care vor favoriza formarea poleiului, in unele zone.Potrivit meteorologilor, de vineri noapte, de la ora 02.00 si pana duminica la ora…

- Meteorologii au transmis o informare privind intensificari ale vantului si ninsori viscolite la munte, incepand de vineri noapte, dar si lapovita si ninsoare care vor favoriza formarea poleiului, in unele zone.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa care va ramane valabila pana de Craciun. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, ninsori viscolite, precipitații mixte și depuneri de polei. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa…

- Administratia locala din Ciugud si-a propus in urma cu mai multi ani sa transforme localitatea intr-o comunitate europeana astfel ca una dintre prioritatile noastre a fost si este protejarea mediului inconjurator. Curatenia localitatii, a cursurilor de apa, colectarea selectiva a gunoiului dar si derularea…

- Organizatorii protestului de miercuri de pe holurile facultatii de Drept din Iasi sustin ca evenimentul a fost raportat la Facebook de catre Alexandru Toader, fiul ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Acestia au protestat astazi fata de modificarea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala si a…

- Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte in a doua jumatate a saptamanii. In rest, va continua sa fie frig. Incepand din aceasta noapte se va instala gerul in depresiuni. Acolo temperatura va scadea…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat, la data de 16 decembrie a.c., un barbat de 30 ani, din comuna Barcea care, in perioada octombrie-decembrie 2017, folosind o arma de tir sportiv cu aer comprimat, calibrul 5,5, detinuta legal, a vanat pasari pe fondul…

- Evaluat dupa criterii binecunoscute (noutate, aport stiintific, utilitate, impact teoretic/aplicativ etc.) de un juriu cat se poate de exigent, „Tratatul de drept international privat" (Editura Universul Juridic, 2017, Format: Academic, 500 pag.) al Profesorului Ioan Macovei a intrunit cu prisosinta…