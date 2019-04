Recomandări IGSU pentru populaţie în contextul atenţionării cod galben emise de ANM Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta recomanda populatiei, avand in vedere atentionarea cod galben care vizeaza si posibilitatea averselor cu acumulari semnificative de apa, sa ia masuri pentru curatarea santurilor si rigolelor de scurgere, pentru facilitarea evacuarii normale a apelor pluviale. De asemenea, pentru evitarea producerii unor situatii de urgenta care pot afecta viata si bunurile, IGSU recomanda cetatenilor ca pe timpul intensificarii vantului si caderilor de grindina sa se adaposteasca in locuinte sau alte spatii care le asigura protectia si sa deconecteze aparatura casnica.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

