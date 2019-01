Stiri pe aceeasi tema

- O fetița din Carei și-a donat banii primiți de Craciun catre Asociația Puffi. Cynthia s-a gandit sa le faca o bucurie cainilor fara stapan din adapostul asociației și le-a cumparat mancare. „Ce copii minunati mai sunt, si ce parinti extraodinari! Unul din acesti copii minunati este si Cynthia PAP, care…

- Nasterea prin cezariana la cerere a devenit tot mai frecventa in Romania in ultimii ani, iar de cele mai multe ori motivele invocate au legatura cu frica de durere sau teama legata de posibilele rupturi perineale la nastere, avertizeaza specialistii. Vestea buna este ca trendul in Romania incepe…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii anunța ca va monitoriza cazul gradiniței nr.185 din sectorul Buiucani, unde copii au fost abuzați fizic și moral de catre o angajata. In acest sens, a fost instituita o comisie Intersectoriala.

- Direcția Generala de Educație a municipiului Chișinau s-a autosesizat in cazul gradiniței nr.185 din sectorul Buiucani, unde copii au fost abuzați fizic și moral de catre o angajata. La momentul actual reprezentanții Comisiei sunt in cadrul instituției pentru a elucida cazul.

- Au trecut prin momente dramatice in urma cu un an de zile, cand și-au pierdut patru copii in urma unui accident teribil ce s-a produs la trecerea de nivel cu calea ferata, in Viișoara, iar acum judecatorii au decis cați bani vor primi parinții ca daune morale.

- Romanii care lucreaza in Austria, carora le au fost modificate alocatiile pentru copii in urma schimbarilor legislative adoptate de Parlamentul Austriei, pot cere sprijinul Centrului SOLVIT Romania in cazul in care considera ca sunt discriminati si li s au incalcat drepturile.Centrul SOLVIT Romania,…

- Legea pensiilor, adoptata miercuri de Guvern și contestata de analiștii economici ca fiind o "bomba cu ceas" pentru bugetele din anii viitori, vine cu o serie de noutați, pe lânga noua formula de calcul.