- Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, a anuntat luni intrarea in faliment dupa ce a esuat in cursul weekendului sa gaseasca fondurile necesare pentru supravietuire si va intra in "lichidare imediata".

- Un incendiu a izbucnit in noptea de miercuri spre joi la terasa unui hotel din stațiunea Mamaia. 30 de persoane au fost evacuate. Pompierii constanteni au fost solicitati sa intervina, miercuri noapte, 5 septembrie a.c., in statiunea Mamaia din Constanța, dupa ce un incendiu a izbucnit la terasa hotelului…

- Majoritatea miliardarilor spun ca domeniul imobiliar este cea mai buna modalitate de a crea bogație reala și libertate financiara. Mai jos aveți unele sfaturi pentru a putea ajunge la libertate financiara : Incepeți incet. Daca nu ați investit niciodata in imobiliare, incepeți mic și nu folosiți toți…

- Proaspat intorși dintr-un sejur pe insula greceasca Zakynthos, cateva zeci de timișoreni au intrat pe Facebook nu ca sa-și impartașeasca impresiile de vacanța cu prietenii virtuali, ci ca sa-și exprime nemulțumirea vis a vis de disconfortul de care ... The post Zeci de turiști timișoreni se plang ca…

- Pentru 6-8 persoane va trebuie: 5 ardei grasi rosii, 1 kg de urda, 1 crenguta de cimbru, 1 fir de busuioc, 1 legatura de patrunjel, 2 linguri de unt. Coaceti ardeii, curatati-i si lasati-i sa se scurga bine. Puteti sa-i lasati si o noapte intreaga intr-o strecuratoare, dar care sa nu fie de metal.…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile accentul trece pe viata dumneavoastra privata si pe orice are legatura cu familia si locul in care locuiti. Renovari, reparatii sau vizita unei rude va vor da totul peste cap. TAUR 21.04-21.05: Chestiunile financiare pun stapanire pe toate preocuparile cotidiene,…

- Amenzile pentru comiterea unor incalcari ale regulilor de circulație rutiera ii bat la buzunar pe conducatorii auto, astfel ca cei mai mulți se grabesc sa le achite in timp util pentru a beneficia de reducerea de 50 la suta din suma integrala.

- Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu a afirmat ca social-democratii din CEx nu au inteles nimic dupa decizia CCR prin care a admis conflictul intre Parlament si ICCJ. El a precizat ca acestia „l-au decapitat" pe Serban Nicolae deoarece ar fi „prea obraznic". Si deputatul Liviu Plesoianu…