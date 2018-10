Ora de iarna: Cand se schimba CEASUL

Duminica, 28 octombrie, Romania trece la ora de iarna. Astfel, la sfarsitul acestei saptamani, in noaptea de sambata spre duminica, ceasul va fi dat cu o ora inapoi. Practic, ora 4.00 va deveni ora 3.00. Trecea la ora de iarna 2018 va face ca ziua de duminica, 28 octombrie, sa fie cea mai lunga din acest an. Vlad HERMAN The post… [citeste mai departe]