Recoltarea ovăzului şi a triticalelor, blocată de ploi în Maramuresș "Ploile repetate din ultimele saptamani au fost un obstacol pentru fermierii implicati in recoltarea ovazului si altor triticale (...) Au existat si cateva zile cu soare, insa terenul era destul de moale si nu s-a putut intra cu utilajele pe cultura. Au fost si fermieri norocosi care au reusit sa adune o parte din ovaz si asa am reusit sa apreciem ca avem o cantitate de 2.800 kg/hectar, cea ce inseamna o productie buna pentru o primavara si o vara destul de capricioasa. Daca in urmatoarele zile vremea se va incalzi si terenul se va zvanta un pic, cert e ca se va strange toata recolta", a spus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

