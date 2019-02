Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Buzau, traditia stropirii animalelor cu agheasma a ramas doar in satele comunei Smeeni. Pentru tinerii din Caltuna, ziua de Boboteaza este singurul prilej din an de a se fali cu priceperea in manuirea hamurilor si cu frumusetea cailor.

- In ciuda gerului naprasnic de afara, cu adevarat gerul Bobotezei, sute de crescatori si iubitori de cai s-au strans, duminica, 6 ianuarie, de Boboteaza, la Visina, pentru a participa la Botezul Cailor, o traditie reinviata de administratia locala condusa de primarul Jean Istrate si viceprimarul…

- Sarbatoarea Nașterii Domnului Nostru Iisus Hristos este una dintre cele mai importante sarbatori ale Ortodoxiei, dar și cea mai frumoasa, prin bucuria care cuprinde intreaga faptura și prin multitudinea de obiceiuri și tradiții legate de aceste minunate zile. In fiecare an, in Ajunul Craciunului, dar…

- Gospodinele din zona Moldovei pastreaza, de sute de ani, traditia pregatirii turtelor de Craciun. Cunoscute si sub numele de scutecele lui Iisus si pelincutele Domnului, turtele se fac dupa retete stravechi si apoi se impart in sat, dar sunt trimise si rudelor plecate in strainatate.

- Satenii de la Valea Ilvelor, judetul Bistrita-Nasaud, sunt colindati de Belciugari, iar pe Valea Sieului, in comuna Monor o colinda veche de 200 de ani este cea care vesteste nasterea lui Iisus. Colinda s-a pastrat prin viu grai si este interpretata numai de barbati.

- Melania Trump este ca nicio alta prima doamna a Americii, susținea o carte in urma cu doi ani. Noi imagini compromițatoare cu soția președintelui Donald Trump au ieșit de la naftalina, iar asta nu face decat s-o puna intr-o lumina tot mai proasta. Fostul model de origine slovena a devenit cea mai faimoasa…

- O fotografie veche de nunta, developata, pare sa fie dovada clara ca fantomele exista. Dincolo de cele patru persoane care apar in imagine mai apare o silueta, pitita dupa unul dintre nuntași. Fotograful din spatele camerei a spus ca nu exista o a cincea persoana in cadru atunci cand a facut poza.