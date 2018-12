Stiri pe aceeasi tema

- Produsele din grau si porumb s-ar putea scumpi in perioada urmatoare, chiar daca avem productii record in agricultura, intrucat, pe piata europeana, productia este mica, iar preturile au crescut, a...

- Peste 130.000 de semnaturi pentru modificarea Constituției in sensul introducerii unui preambul s-au strans de catre organizațiile unioniste. Inițiatorii vor merge intr-un turneu național prin toate județele Romaniei in luna noiembrie care are drept destinație finala Alba Iulia pe data de 1 Decembrie.…

- Mama care fost incEtuxatE, dupE ce politixtii au prins-o in timp ce vindea zarzavaturi la colt de stradE, face dezvEluiri xocante! Imaginile cu Luciana, in scandal cu bErbatii in uniformE, au impErtit tara in douE.

- In comuna Voinesti este forfota mare prin livezi, acolo unde pomicultorii culeg merele, pe care le sorteaza in ladite. Oamenii spun ca productia de anul acesta a fost excelenta. La fel de multumiti sunt si pomicultorii care sunt inscrisi in singura asociatia Frumosul de Voinesti care vand acum mere…

- Recolta de mere din Harghita a depasit orice asteptari. Fructele cele mai frumoase ajung la vanzare, iar celelalte sunt transformate in suc. Nici macar resturile nu se pierd: devin hrana pentru animalele salbatice.

- Deși nu mai este la prima tinerețe, Thalia se bucura de același succes din tinerețe in ceea ce privește activitatea muzicala a artistei. Drept urmare, ultima piesa pe care a lansat-o a rupt toate topurile muzicale.

- 4.807 persoane, majoritatea elevi, au stabilit, sambata, la Alba Iulia, un record mondial, Romania intrand astfel in Guinness Book cu cea mai mare harta a unei țari formata din oameni. In interior s-a alcatuit numarul simbol al acestui an, 100, potrivit Mediafax. Participanții au venit din…

- Alergatorii care au concurat anul acesta la maratonul de la Londra au strans 63,7 milioane de lire sterline (84,21 milioane dolari) in scopuri caritabile si au stabilit astfel un nou record mondial pentru un eveniment de strangere de fonduri de o zi, pentru al 12-lea an consecutiv, transmite Reuters.…