Recolta de zapada salveaza turismul Din cauza cresterii temperaturilor si ninsorilor modeste, statiunile de schi din Europa au inceput sa pastreze zapada de anul trecut prin depozitarea ei. “Dupa o iarna excelenta care ne-a lasat cu caderi mari de zapada, am decis sa testam recoltarea de zapada. Am avut nevoie de trei zile pentru a instala sistemul de conservare”, spune […] Recolta de zapada salveaza turismul is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

