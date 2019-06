Recolta de nuci în Moldova ar putea fi cu 10-15% mai mare decât în ultimii 5 ani Specialiștii Asociației producatorilor de culturi nucifere din Moldova efectueaza o analiza selectiva a livezilor de nuc în mai multe regiuni ale țarii. Pâna la jumatatea lunii iunie, conducerea asociației intenționeaza sa analizeze informațiile colectate și sa publice un raport privind starea plantațiilor de nuc și prima prognoza a recoltei pentru anul 2019, scrie kazakh-zerno.net. Conform concluziilor preliminare, starea gradinilor din acest an este similara celei din anul 2016, care a fost un an destul de bun pentru nucicultorii din Moldova (recolta de nuci a fost… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

