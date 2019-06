Recoltă bogată de permise la bariera BJATM pentru polițiștii rutieri. Au reținut 30 de permise într-o singură zi Dintre cei care au ramas fara permisul de conducere, 23 au fost sanctionati pentru ca au depasit coloana oprita la trecerea la nivel cu calea ferata, iar doi nu au respectat trecerea la nivel cu calea ferata. In urma actiunii, politistii au dat 229 de sanctiuni contraventionale, au retinut 31 de permise de conducere. „Un barbat de 46 de ani, din municipiul Iasi a fost sanctionat cu retinerea permisului de conducere deoarece a condus un autoturism pe raza municipiului Iasi iar la o tr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

