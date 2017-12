Reclame la TV cu Dan Negru: Ideea mi se pare TARE

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de pretutindeni de pe glob cred cu tarie in unele superstitii ce tin de iesirea dintr-un an si intrarea in noul an. Ideea de baza care ne dirijeaza pe toti de Revelion si in prima zi a noului an este ca asa cum se intampla evenimentele din acea noapte dintre ani si de a doua zi, asa iti va…

- Un tribunal din China l-a condamnat marti pe bloggerul Wu Gan, un proeminent activist pentru drepturile omului, la 8 ani de inchisoare pentru ”subminarea puterii de stat”, relateaza dpa si AFP, informeaza AGERPRES . Potrivit Tribunalului din Tianjin (nord), Wu Gan ”a devenit treptat nemultumit de sistemul…

- O slujba speciala de pomenire a Regelui Mihai Intai a fost oficiata marți, 26 decembrie 2017, in biserica ortodoxa din comuna Savarșin, acolo unde regele obișnuia sa mearga la sarbatorile pe care le petrecea la castelul din Savarșin. Slujba a fost oficiata de catre arhiepiscopul Aradului Dr.…

- MESAJE DE CRACIUN PENTRU COLEGI Pe la colturi unii spun/ Ca exista Mos Craciun/ Ca i-ai scris si c-o sa vina/ Sa-ti aduca-n pumni lumina/ Langa brad si langa foc/ Sa-ti aduca mult noroc! Anul nou sa-ti aduca un strop de fericire, un strop de iubire, un strop de noroc si, daca se poate, toate la un loc.…

- Poliția ne atenționeaza ca hoții acționeaza, cu predilecție, in perioada sarbatorilor, cand mulți proprietari sunt plecați din localitate. Chiar daca locuiești la bloc si crezi ca nu se poate intampla nimic rau in lipsa ta, ia-ți cateva masuri de precautie, care te vor feri de surpriza neplacuta de…

- Reprezentațiile atat de așteptate nu pot avea loc, deoarece in aceasta perioada este ger in Biserica Neagra, fiindca aceasta a ramas fara centrala termica. Tradiționalele concerte susținute de Craciun și Anul Nou in Biserica Neagra vor fi intrerupte in acest an. Frigul resimțit in interiorul…

- Polițiștii turci au reținut joi aproximativ 55 de persoane, fiind suspectate ca ar avea legatura cu Statul Islamic în operațiuni antiteroriste la Istanbul și Izmir. Operatiuni simultane au fost lansate în 12 locuri din Istanbul, în care au fost capturati 45 de cetateni…

- Monede de pe front expuse intr-o scoala din Constanta care a pus astfel bazele unui mic muzeu chiar printre elevi. Ideea vine in contextul in care in 2018 marcam 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial. Obiectele au fost descoperite de cercetasi si expuse in scoala, pentru ca micutii sa aiba…

- In ciuda oricarui zvon aparut pe acest subiect, Guvernul nu are in plan sa dea mai multe libere intre Craciun si Anul Nou. Si clarificarea in aceasta privinta a venit chiar de la Lia Olguta Vasilescu, social-democrata care conduce Ministerul Muncii. Astfel au aflat angajatii de la stat ca nu vor avea…

- Ce au publicat zilele trecute cercetatorii Svetlana Savranskaya and Tom Blanton de la Washington University National Security Archive reprezinta un acces deschis, pentru prima oara la un asemenea nivel de complexitate, la documentele pana acum strict secrete relatand discutiile avute, in perioada imediat…

- Circulatia va fi inchisa, in data de 17 decembrie 2017, intre orele 15:15 si 17:00, pe urmatorul segmenet: strada Domneasca (str. Lahovary) – strada Brailei – b-dul George Cosbuc, anunta Biroul de Presa al Primariei Galati. Motivul inchiderii circulatiei este pentru buna desfasurare a Festivalului de…

- A fost la un pas de moarte dupa ce a fost lasat in ger de propria mama, o prostituata cu alți copii rezultați din relații trecatoare și lasați in grija statului. Abandonat de cea care i-a dat viața, bebelușul de o luna și jumatate, a carui soarta a impresionat o țara intreaga, are insa acum zeci de…

- eMAG reduceri televizoare. Magazinul emag.ro are reduceri foarte mari la televizoare de la numeroase branduri. eMAG reduceri televizoare – Toate ofertele sunt AICI. Reducerile sar chiar si de 30%. In plus, cei care renunta la televizorul vechi primesc un card cadou de 50 de lei.…

- Bineinteles ca totul a fost premeditat, dependenta de internet trebuia creata cumva. Sa nu creada cineva ca, de exemplu, Facebook a aparut din senin cu gandul de a distra oamenii, de a-i apropia, sa socializeze mai mult, asa cum se tot invoca. Ideea de a ne atrage pe toti intr-o GRAMADA uriasa, pentru…

- Primele zile libere din 2018 sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o zi de marti, motiv pentru o noua minivacanta, daca angajatul isi poate lua liber si luni. Anul viitor, Pastele catolic…

- Sef al miscarii ANO (Actiunea cetatenilor nemultumiti), castigator al alegerilor legislative din 20 octombrie din Republica Cehia, Andrej Babis, in varsta de 63 de ani, a fost desemnat premier pe 6 decembrie de catre presedintele Milos Zeman. Intr-un interviu acordat ziarului Le Temps , acesta face…

- ”Demult, la Castelul Savarșin, am avut șansa sa povestesc cu Majestatea Sa despre pasiunea lui, mașinile. Pe atunci conducea un Citroen franțuzesesc dar inca mai credea ca nemții fac cele mai trainice mașini. Un ofițer de paza mi-a povestit apoi despre abilitatea cu care regele inca mai șofa la viteze…

- Primarul Timișoarei a decis eliminarea biletelor de calatorie pe mijloacele de transport in comun. Edilul spune ca lumea trebuie sa fie in pas cu vremurile și propune folosirea unei aplicații pe telefonul mobil in acest scop. Nu a explicat, primarul, ce vor face pensionarii, care au gratuitate, dar…

- O cititoare tion.ro ne-a scris revoltata pe adresa redacției ca Enel taie curentul zilnic, intre anumite ore, inca de marți, 28 noiembrie, la mai multe scari de pe str. 1 Decembrie. Femeia nu mai știe ce sa faca și spune ca a incercat sa ia legatura cu cei de la Enel, dar nu i s-a dat nicio…

- Moment istoric joi seara la Viena, unde Filarmonica din Cluj-Napoca susține un concert, acolo unde in fiecare an are loc și Concertul de Anul Nou al Orchestrei Filarmonice din Viena. Evenimentul deschide seria manifestarilor dedicate Centenarului Marii Uniri.

- Sute de insemne tricolore, cusute in inima țarii, la Miercurea Ciuc, au fost daruite romanilor din comunitațile istorice din jurul Romaniei, cu ocazia Zilei Naționale. Ideea proiectului s-a nascut în vara acestui an, când reprezentantele grupului "Șezatoare la Miercurea…

- S-a intamplat la Ploiești. O mama și fiica sa in varsta de doar trei ani au ajuns de urgența la spital, miercuri, in urma unui accident casnic mai puțin obișnuit. Conform pompierilor care au intervenit la fața locului, femeia, in varsta de 37 de ani, și fiica sa au avut nevoie de ingrijiri medicale…

- O prietenie construita pe o baza solida se poate distruge atunci cand intervine ideea de victorie. Cel mai elocvent exemplu l-a oferit fostul stoper al nationalei Angliei, Rio Ferdinand (39 de ani), cel care intr-un interviu pentru BBC a dezvaluit impactul negativ pe care l-a avut asupra relatiei…

- Vasile Savoiu, șeful Poliției Locale Vanatori-Neamț, anunța ca anul viitor se retrage din funcție: “Știu sigur ca nu voi mai sta alți 11 ani pe aceasta funcție”. El este șef al Poliției Locale din 2006, in urma unui concurs, iar principalul motiv al retragerii este ca iși dorește sa petreaca mai mult…

- Dan Negru a filmat cu Stela Popescu in urma cu doua saptamani, iar dupa moartea acesteia, realizatorul TV a publicat ultimele imagini cu actrița pe un platou de televiziune. Dan Negru a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, alaturi de care a atașat imagini realizare pentru emisiunea ce…

- "Clusterul Smart Alliance, pe langa faptul ca este cel mai mare si inovator din Bucuresti, reprezinta inovatie. Ideea de cluster colaborativ, de business colaborativ reprezinta viitorul. Daca nu vom colabora, vom avea probleme. In 2016, clusterul a inregistrat 42,1 milioane de euro, 765 de angajati…

- Europarlamentarul Sorin Moisa a demisionat din PSD. El a facut anunțul intr-o postare pe pagina de Facebook, in care il acuza pe ”liderul PSD, Liviu Dragnea ca impinge Romania, pentru a se salva, inspre un proiect autoritar”. ”Astazi este o zi speciala. Voi vorbi, liber, foarte liber, despre ce se intampla…

- Parinți din raionul Ungheni vor fi instruiți in domeniul tehnologiilor informaționale la biblioteca. Pentru a studia in voie, ei vor puta sa-și ia cu ei și copiii mici, preșcolari. Am scris corect: pentru a studia in voie, caci pentru copii va fi amenajat aici un spațiu special. Totul se datoreaza…

- 574 de autori din 58 de tari si-au trimis lucrarile la Salonul International de Arta Fotografica „Varadinum”, organizat de Asociatia „Ovi D. Pop”. Nu mai putin de 6.764 de fotografii au fost acceptate la acest salon oradean. Juriul, alcatuit din somitati in domeniul fotografiei (Manolis…

- 1. Candela, Italia Acest mic sat medieval, situat in regiunea italiana Puglia, a fost poreclit pana in anii '60 Micul Napoli. In acea perioada strazile sale erau pline de comercianti si turisti. Dupa aceea localitatea a intrat insa in declin, iar acesta a fost atat de accelerat incat…

- Au inceput sa apara primele oferte pentru petrecerea noptii dintre ani la Iasi. Spre exemplu, sunt pregatiri de Revelion la Castelul Sturdza-Miclauseni. Seara de Revelion la Castel: - primire si vizita Castelului - meniu gourmet care include 7 feluri dintre cele mai rafinate - concurs de dans cu premii…

- Jurnalista Andreea Pora menționeaza intr-un editorial, publicat in Revista 22, instituțiile de media in care a fost promovata ideea „statului paralel”, explicand ca cei care au promovat ideea au facut parte din acest sistem.„Sa vedem cum arata ea și ci­ne sunt principalii actori. Despre mij­loacele…

- Adrian Virlan, un IT-ist din Focșani, in varsta de 41 de ani, s-a decis sa puna bazele unui plan mareț impreuna cu alți șase romani. Cei șapte vor pleca in aventura vieții lor, la bordul unui velier și vor traversa Atlanticul, pentru o cauza nobila. Vranceanul nostru are brevet…

- "Este un traseu despre care am discutat cu domnul ministru al Culturii si Identitatii Nationale, Lucian Romascanu. Acum doua luni am avut prima intalnire la sediul Primariei Generale si domnia sa a venit cu aceasta propunere de infiintare a unui traseu cu ajutorul caruia turistii romani sau straini…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege care instituie obligatia vaccinarii copiilor cuvaccinurile prevazute in Calendarul National de Vaccinare, precum si cu cele administrate insituatii epidemiologice speciale intregii populatii sau unor grupuri de populatie.Deși exista opinii divergente pe tema vaccinarii,…

- Evenimentele dedicate sarbatorilor de iarna iși schimba locația din Piața Marii Adunari Naționala pe strada 31 august, noteaza NOI.md. Anunțul a fost facut astazi de primarul interimar al capitalei, Nistor Grozavu in cadrul țedinței serviciilor primariei. Strada va fi inchisa in perimetrul str. Banulescu…

- Amalia Nastase s-a plans pe pagina sa de Facebook ca zilele trecute a trecut printr-un episod extrem de neplacut. Ea a povestit prietenilor sai virtuali ca intr-un dintre seri, in jur de ora 22:30, nu a putut sa-si adoarma copiii din cauza muzicii care se auzea de afara, dintr-un cort unde era o…

- Doua inițiative ale socialiștilor au stârnit hohote de râs în plenul Parlamentului, iar deputații s-au întrecut la glume despre apa minerala „Borjomi" și stilului arhitectural al bisericilor. Deputatul socialist, Vladimir Turcan, a propus în…

- Celebrul broker Jordan Belfort, autorul cartii “Lupul de pe Wall Street”, dupa care s-a turnat filmul cu acelasi nume, vorbeste despre marea inselatorie cu monde virtuale. Exista o noua tendinta financiara denumita “Oferta initiala de monede (Initial Coin Offering)” care pare o varianta atragatoare…

- Explicațiile celei de-a 11-a infrangeri suferite duminica seara in Liga Campionilor, de CSM București, 22-25 la Nykobing, cu campioana Danemarcei. Dintre toate eșecurile suferite pana acum in Liga Campionilor de CSM București, cea de duminica seara a fost cea mai suprinzatoare. Campioana Romaniei a…

- Cine ar fi crezut ca, in mai putin de un an, un vis carora multora li se parea utopic, prin amploarea sa si efortul pe care il presupunea, se va transforma in realitate Desigur, cei care il cunosc pe Dorin Popescu, coordonatorul si co editorul tomului de 904 pagini, aparut in conditii grafice de exceptie…

- Jurnalistul Val Vilcu a afirmat ca ”Eu cred ca presa e de vina. Faptul ca au aparut articolele in presa cu ideea ca va fi respins Paul Stanescu pe motiv ca e prieten cu Dragnea a intarit ideea ca Iohannis se amesteca in jocurile din PSD și ca e pe mana cu Tudose. Președintele a semnat lista, nu se…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, sustine ca au fost indeplinite aproape toate conditiile impuse de Uniunea Europeana pentru acordarea primei transe de 30 de milioane de euro. Declaratia a fost facuta dupa o sedinta comuna a Guvernului si Parlamentului de la Chisinau.

- Ideea pe care s-au bazat oamenii de stiinta este ca natura este cel mai bun inginer. Astfel, o echipa de la Universitatea Duke a utilizat aceste abilitati de constructie pentru a crea materiale 3D.

- Pianistul Bogdan Vaida: „Muzica se schimba in functie de locul unde cant" „Ideea de a canta in locuri neconventionale eu o am de mai mult timp. Mai exact am cautat o forma in care sa le pot arata oamenilor, indiferent ca sunt sau nu cunoscatori, ceea ce pe mine ma pasioneaza la muzica si anume continutul…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian revine cu explicațiile privind impozitarea oualor de gaini crescute la curte, dupa ce a stârnit un val de indignare când a spus ca ”fiecare ou mâncat de la gaina din curte vaduvește bugetul de cincizeci de bani”. Astfel,…

- Campioana olimpica la maraton Constantina Dita este voluntar pe santierul Habitat for Humanity Romania, unde ajuta, saptamana aceasta, la constructia a 36 de case pentru familii in nevoie din Bacau. Ea va conduce Echipa Sportivilor care voluntariaza la BIG BUILD, cel mai mare eveniment de constructie…

- Paige Kirk, o mireasa de Australia, a devenit cunoscuta in intreaga lume datorita buchetului delicios la propriu, pe care l-a avut in ziua nunții. Tanara in varsta de 23 de ani a purtat in ziua cea mare o rochie alba superba, pe care a asortat-o nu cu un buchet de mireasa clasic ci cu unul facut din……

- Desi are origini in New Jersey, Faulkner si-a petrecut intreaga viata in Wisconsin, acolo unde a obtinut o diploma de master in stiinta calculatoarelor, la Universitatea din Wisconsin. Impreuna cu sotul sau, a trait in aceeasi casa din Madison mai bine de trei decenii si conduce aceeasi masina de aproape…