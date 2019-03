Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de expozanti din Europa, Asia si SUA vin la Bucuresti pentru a participa, in perioada 20 - 22 martie, la prima editie a Forumului European al Roboticii (European Robotics Forum). Evenimentul aduce la start companii specializate in robotica si care vor prezenta noutati puse la cale de-a lungul…

- Pentru Google, asigurarea unui mediu sanatos si sustenabil al publicitatii digitale este o miza cruciala, aflata in centrul eforturilor sale de aproape 20 de ani. In fiecare moment, Google investeste resurse umane si de tehnologie pentru protejarea...

- Platformele online te pot ajuta in diverse feluri sa iti rotunjesti veniturile. Daca stai sa te gandesti, este ceva ce faci deja, deoarece majoritatea persoanelor petrec cateva ore bune pe social media zi de zi. Exista cateva metode prin care te poti folosi de platformele online pentru a realiza venituri…

- Piata de consum s-a schimbat radical odata cu evolutia retelelor de socializare, a comertului electronic si a telefoanelor mobile din ce in ce mai inteligente. Inovatiile din mediul online au afectat multe industrii in ceea ce priveste comertul cu amanuntul si marketingul, insa cele mai in urma au ramas…

- Pe data de 12 februarie, ANAF a anunțat oficial o schimbare semnificativa pentru mii de angajați. De acum incolo, romanii iși pot completa și genera declarația unica intr-un formular online actualizat chiar de Fisc. Declaratia trebuie depusa pentru a fi definitivate veniturile pe anul 2018,…

- Industria ospitalitatii trebuie sa fie intr-o permanenta schimbare, adaptata la gusturile și cerințele clienților, la noile tehnologii, dar și la cele mai frumoase elemente de decor. Pentru astfel de spații, este nevoie de servicii de curatenie la standarde inalte pentru satisfacerea clientilor si a…

- Valentine's Day este de ani buni o oportunitate pentru magazinele online sa atraga mai multi clienti si sa genereze venituri suplimentare fata de o perioada normala a anului. Pentru a fi mai eficienti, intr-o piata din ce in ce mai competitiva, este nevoie sa-ti construiesti inteligent o campanie…

- Daca vrei sa mai ai alt venit pe langa cel de la locul de munca actual o idee ar fi sa ai acasa un mic atelier de croitorie. Evident, trebuie sa te și pricepi la croitorie, sa ai timp suficient pentru a realiza cele mai interesante articole vestimentare, dar ar trebui sa ai și o mașina de cusut electrica…