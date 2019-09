Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto Volkswagen va rambursa clienților 96,5 milioane de dolari, dupa ce a furnizat informații incorecte privind emisiile de gaze și economia de carburant in cazul a 98.000 de automobile vandute pe piața americana, relateaza Reuters.Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) din SUA…

- Grupul Johnson & Johnson a fost amendat marti cu 572,1 milioane de dolari pentru facilitarea crizei opioidelor din Statele Unite, fiind gasit responsabil de un judecator din Oklahoma. Suma este mult mai mica decat anticipau analistii, astfel ca actiunile J&J au urcat cu 5% in urma informatiei, transmite…

- Intr-un comunicat, Comisia pentru acordarea de compensatii a Natiunilor Unite, creata in 1991, a declarat ca a platit deja 48,7 miliarde de dolari (43,6 miliarde de euro) pentru aproximativ 1,5 milioane de persoane private, societati, organizatii guvernamentale si alte organizatii care au suferit pierderi…

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat, miercuri, o noua sesiune de cereri pentru finanțarea grupurilor de producatori din sectorul agricol și cel pomicol in valoare totala de 13 milioane de euro, potrivit mediafax.Fondurile vor fi acordate prin programul Programului Național…

- Procurorii germani au amendat producatorul de componente auto cu 90 de milioane dolari pentru rolul pe care l-a avut în scandalul emisiilor diesel care a erupt la Volkswagen în 2015. Compania Robert Bosch GmbH a fost amendata pentru încalcare din neglijența a obligațiilor de verificare…