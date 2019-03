Reclama lui Viktor Orban de încurajare a natalității și valorilor tradiționale, luată în râs din cauza "partenerului distras" Campania guvernului lui Viktor Orban care are ca scop încurajarea familiei tradiționale și creșterea sporului natural a avut un efect neașteptat, dupa ce bannerul campaniei prezenta imaginea unui cuplu faimos pe rețelele de socializare pentru înfațișarea infidelitații sau cel puțin a unui partener distras de o alta femeie, relateaza The Guardian.

&"Un cuplu proaspat casatorit primește sprijin în timp ce așteapta un copil&", arata bannerul guvernului, care ilustreaza un cuplu surâzând pe care mulți îl poate recunoaște dintr-o fotografie devenita virala care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

