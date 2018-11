Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt sase saptamani pana la Craciun, iar retailer-ul britanic John Lewis a dat deja startul campaniei publicitare pentru sarbatorile de iarna. Aceasta reuseste sa emotioneze din nou publicul prin povestea pe care o transmite.

- Un unicorn care produce o spuma colorata ''magica'', o versiune de Monopoly inspirata din jocul video Fortnite si o bucatarie pentru papusa Barbie se afla printre cele mai cautate jucarii pentru Craciun in Marea Britanie anul acesta, relateaza miercuri Press Association. Pe lista celor…

- O reclama de Craciun a fost interzisa pe micile ecrane din Marea Britanie, fiind considerata „prea politica“ de catre institutia care se ocupa de reglementarea continutului publicitar in audiovizual. Odata cu aceasta decizie, spotul a devenit viral, iar sute de oameni din intreaga lume condamna vehement…

- Institutia britanica a anuntat marti ca in cadrul investigatiei sale a descoperit probleme mai extinse la Facebook, pe care le-a sesizat autoritatii de reglementare din Irlanda. Un purtator de cuvant al autoritatii britanice a spus ca institutiei i-au fost semnalate reclame politice false pe reteaua…

- Andreea Berecleanu a dezvaluit care a fost motivul pentru care a decis ca fiica sa, Eva, sa plece in strainatate. Adolescenta studiaza in Marea Britanie. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1, Andreea Berecleanu, are o fiica, Eva, care este adolescenta. Vedeta și-a dorit ca Eva…

- Retailerul britanic Tesco, confruntat cu concurenta rivalelor germane Aldi si Lidl, a lansat "cel mai ieftin magazin din oras", transmite Reuters. Miercuri, directorul general Dave Lewis a prezentat noua...

- Franta si Marea Britanie au avut intotdeauna ceva de impartit, fiind intr-o permanenta competitie. In noaptea de luni spre marti, echipajele a cel putin 40 de barci de pescuit franceze si cinci barci britanice au intrat in conflict, in apropierea coastei Normandiei din nordul Frantei. Motivul…