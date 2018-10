Recitări: „Împreună pentru România” „Elevii trebuie invațați ca istoria neamului romanesc este ea insasi o lecție de viața, voința și iubire” „Impreuna pentru Romania” este titlul unui nou proiect lansat de Asociația Pedagogilor Romani din județul Covasna. Proiectul, derulat sub forma unui concurs de recitare se adreseaza elevilor din Sfantu Gheorghe și iși propune cultivarea in randul acestora a […] Articolul Recitari: „Impreuna pentru Romania” apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

