Recital de neuitat al maestrului Gheorghe Iovu la Castelul din Carei

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii incep simularea Bacalaureatului. Nu greșiți, va amintiți bine, simularea vine dupa ce elevii de a XII-a au dat deja probele de evaluare a competențelor in luna februarie a acestui an. Acum insa se vor simula... probele scrise ale examenului maturitații.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Hidrologii au emis o atenționare Cod Portocaliu de inundații, valabila pana la ora 18.00. Avertizarea vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Timis, Barzava , Moravita, Caras, Nera, Cerna, Desnatui, Motru si afluentii sai, Gilort, Jiu si Sadu. In ceea ce priveste ...

- Costurile pentru deszapeziri, in perioada 2015-2017. In data de 15 martie e sarbatorita Ziua Mondiala a Drepturilor Consumatorilor, iar cu aceasta ocazie – in luna martie – Organizația pentru Protecția Consumatorilor InfoCons va transmite o serie de rezultate a testelor și studiilor realizate pe diferite…

- Așa cum se intampla in fiecare prima miercuri din luna, intre orele 10-11 se vor auzi iarași sirenele in capitala Banatului. Exercițiul are ca scop antrenarea autoritaților administrației publice locale, pregatirea populației prin cunoașterea semnificației semnalelor de alarmare și verificarea…

- Ieri, ministrul Valentin Popa, de la tribuna Parlamentului, a declarat ca le va cere inspectoratelor judetene organizarea unei noi simulari a Evaluarii Nationale in cazurile in care sesiunea de luni nu a putut avea loc ca urmare a faptului ca examenul a fost boicotat de unii profesori."In primul rand,…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri, informeaza AGERPRES . Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si…

- MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate au anunțat beneficiarii celei de-a treia ediții a programului Permis pentru viitor. Astfel, in cadrul acestei ediții, vor fi acoperite costurile pe care le implica obținerea permisului de conducere (cursurile școlii de șoferi și taxele adiacente) pentru 40 de…

- Direcția de Cultura a municipiului Carei a lansat proiectul „Romani care au scris istorie”, prin care aduce in fața publicului careian, in fiecare luna, 10 personalitați romanești din diferite domenii: cultura, arta, sport, muzica, știința, etc. Expozițiile vor avea loc in Sala Cavalerilor din Castelul…

- Din cauza timpului nefavorabil de astazi, zeci de elevi nu au putut ajunge la scoala, informeaza Noi.md. Mai exact, trei rute scolare au fost suspendate, iar 107 elevi nu au putut ajunge la ore. Este vorba despre rutele scolare din raionul Calarasi, s. Schinoasa - s. Tibirica, din raionul Orhei, s.…

- Ministerul Apelor si Padurilor, cu sprijinul Instituției Prefectului Județului Valcea, va organiza in data de 02 martie 2018, incepand cu ora 10:00, in Municipiul Ramnicu Valcea, in sala mare a Consiliului Județean Valcea, o intalnire de lucru la care vor participa reprezentanti ai proprietarilor și…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand de astazi, o moneda din argint cu tema „150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian“.Moneda va avea valoarea nominala de 10 lei, un diamentru de 37 de mm si o greutate de 31,1 grame, informeaza BNR. Aversul monedei prezinta imaginile…

- Banca Nationala a inclus pentru prima data in studiul sau asupra investitiilor straine datele defalcate pe judete in ceea ce priveste soldul de investitii directe la 31 decembrie 2016, iar discrepantele sunt uriase. In judetul Gorj se inregistrau la sfarsitul anului 2016 investitii straine directe…

- Medicii targovișteni au stabilit ca tanarul sportiv care a murit, ieri, in mod surprinzator a facut infarct. Sportivul nu era Post-ul O bautura foarte populara ar fi putut duce la moartea tanarului spotiv de la Gaești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Circulatia camioanelor prin cel mai mare punct de trecere a frontierei din vestul tarii, cel de pe autostrada Nadlac, se desfasoara cu dificultate, miercuri, din cauza faptului ca in cazul TIR-urilor se asteapta chiar si peste 90 de minute pentru a iesi din tara, insa soferii se plang ca astepta…

- Atunci cand vine vorba de sarbatorirea unei zile de nastere, alegerea tortului este un lucru extreme de important. Daca unii le prefera pe cele simple, altii sunt fanii ciudateniilor de orice fel.

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- "Se numeste Dumitru Ignat. Este ambulantier la Serviciul Public de Ambulanta Alba, Substatia Campeni. Ambulanta cu care s-a deplasat la caz nu a putut urca la bolnava cu insuficienta respiratorie si Tensiunea Arteriala crescuta. A transportat bolnava in spate. Asistenta mergea langa el cu tubul de oxigen. …

- Preturile terenurilor agricole la nivel national se situeaza intre 2.500 euro si 10.000 euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzactionat 100.000 de hectare, susțin specialiștii Ministerului Agriculturii. Acestia precizeaza…

- In cele trei localitați componente ale comunei Mașloc traiesc aproape trei mii de locuitori. Ei sunt beneficiarii celor 14 kilometri de strazi... The post Investiții guvernamentale majore in trei localitati din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Trei TIR-uri au fost implicate joi intr-un accident rutier pe soseaua de centura a municipiului Lugoj, iar in urma impactului unul dintre soferi a ramas incarcerat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina…

- Anda Adam a facut publica prima fotografie dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala la picior, scrie click.ro. Desi initial a crezut ca durerile vor disparea dupa o perioada de repaus, artista s-a vazut nevoita sa accepte operatia. Medicii i-au pus diagnosticul: ruptura de ligament. Ea va ramane…

- Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) a finalizat ancheta inceputa in februarie 2017 la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Arad, cu privire la derularea unui program de formare profesionala cu finanțare europeana, care ar fi fost fraudat prin faptul ca mai mulți beneficiari…

- Un barbat în vârsta de 43 de ani a fost reținut, dupa ce a batut un coleg al fiului sau într-o sala de clasa. Incidentul s-a petrecut în județul Timiș, iar oamenii legii au deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe.

- Compania Romprest transmite, ca urmare a incetarii contractului de curatenie si paza cu Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB), ca a prestat servicii aeroportului la un tarif subevaluat, iar Romprest Security a fost „efectiv captiva in acest contract de achizitie publica, neputand sa-l denunte…

- In tara cu cele mai putine firme la mia de locuitori din Europa, micile afaceri atarna de multe ori de un fir de ata. Pe multe dintre ele, haosul legislativ si fiscal le pot deraia, dupa cum arata datele Registrului Comertului, unde au crescut cu peste 8% cererile de insolvența. Problema este că…

- Un autoturism de lux care valoreaza aproape o avere a disparut in urma cu cateva nopti de pe o strada din Lugoj. Masina, unica in oras, un Maserati Ghibli, a disparut din fata casei proprietarului, un om de afaceri din Lugoj. ”Practic a fost furata in trei minute. Cu siguranta este vorba de niste profesionisti.…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala de Mare Slem, transmite Agerpres.ro. 39; 39;A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am inceput foarte bine, cu…

- Doua persoane au ajuns la spital, in aceasta seara, din cauza unei clipe de neatenție. Un barbat de 64 de ani a condus un autoturism pe raza localitații Bucovaț. La intersecția a doua strazi nu a acordat prioritatea de dreapta unei auto-utilitare condusa de un barbat de 28 de ani. Cele doua mașini au…

- Parcul auto din Timis a primit, in luna decembrie, un numar de 2.219 autoturisme second-hand inmatriculate pentru prima data in Romania. De asemenea, sunt 218 masini noi care au fost achizitionate de clienti de la dealerii autorizati. Datele sunt furnizate de Direcția Regim Permise de Conducere și…

- Joi, 25 ianuarie 2018, incepand cu ora 18.00, in Sala Cavalerilor a Castelului Karolyi din municipiul Carei va avea loc lansarea de carte „Lelek es test haloszobaja” (Camera de relaxare a sufletului și trupului), semnata de Elek Gyorgy. Manifestarea va fi deschisa de Belenyi Andrea, profesoara de limba…

- Joi, 25 ianuarie 2018, incepand cu ora 18.00, in Sala Cavalerilor a Castelului Karolyi din municipiul Carei va avea loc lansarea de carte „Lelek es test haloszobaja” (Camera de relaxare a sufletului și trupului), semnata de Elek Gyorgy. Manifestarea va fi deschisa de Belenyi Andrea, profesoara de limba…

- Un barbat in varsta de 30 de ani, care la miezul noptii de sambata spre duminica se plimba nestingherit pe langa parc, a atras atentia jandarmilor aflati in serviciu in zona din doua motive.

- Din ce judete provin tinerii admisi la Scoala de Politie din Cluj Candidații declarați admiși vor incepe stagiul de pregatire in 29 ianuarie, urmand sa il finalizeze in 2 noiembrie 2018. Cel mai mare punctaj obținut la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti…

- Actualizare (14.00): Cea mai complicata situație în municipiul Chișinau se înregistreaza pe strada Bacioii Noi. Chiar daca strada nu a fost blocata, în zona se circula cu dificultate. În municipiu au fost raportate 28 de cazuri de defecțiuni la sistemul de iluminat…

- Angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, someri in varsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET (pana in 25 de ani si care nu lucreaza) primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre politistul pedofil care a ingrozit toata Romania. Ar putea aparea un nou dosar pentru Eugen Stan, bestia cu chip de om. Cand era jandarm, acesta a furat o mocheta din sediul Parchetului General, condus la acea data de Laura Codruța Kovesi. Deși a fost principalul…

- Zeci de pompieri din Timiș au participat la intervenția de stingere a incendiului la sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, judetul Satu Mare, in perioada 18 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018. Celor care au luptat cu focul le-au fost oferite vineri, la Palatul Administrativ, diplome de…

- Dupa mica vacanța de la Cumpana dintre ani, iata reincepe activitatea prestigioasei instituții muzicale din Țara Barsei – Filarmonica brașoveana. Și demareza nu oricum. Ci prezentand vineri, 12 ianuarie 2018 de la ora 19.00, in Sala „Patria”, un Concert Simfonic Extraordinar Aniversar, ce se dorește…

- Criticati de ministrul de interne Carmen Dan in scandalul politistului pedofil, sefii Politiei sunt nevoiti sa lucreze aproape empiric, fara mijloace tehnice de care dispune orice politie din Europa. Camerele de supraveghere stradala nu au nici macar un soft de recunoastere faciala.

- Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane de euro, transmite News.ro . Cele trei contracte pentru…

- Accident șocant in satul Gelu din județul Timiș. Un parapantist a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea, care practic l-a decapitat. Polițiștii au deschis un dosar penal și continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

- „Cunoastem cu totii faptul ca drumurile judetene sunt pline de gropi. Stim, de asemenea, ca majoritatea lucrarilor de reabilitare sunt facute de mantuiala, astfel ca asfaltul cedeaza dupa un timp foarte scurt. Acum, vad ca nu exista interes nici macar pentru aplicarea marcajelor rutiere necesare. Adminsitratia…

- In primul meci din 2018, Simona Halep, cea mai buna jucatoare a lumii, a disputat intr-un echipament mai putin obisnuit. Simona a purtat o rochie simpla, neinscriptionata cu logo-uri, iar sportiva a explicat motivul din spatele acestei decizii.

- Lugojul este pe lista Ministerului Transporturilor și a Ministerului Dezvoltarii Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene in ceea ce privește proiectele de transport ce urmeaza a fi implementate in perioada 2018-2027. Cele doua ministere au inițiat un “Memorandum privind demararea pregatirii…

- In județele Arad, Timiș și Caraș-Severin vor fi rafale de 55… 75 km/h, iar la munte vor depași 80 km/h și – temporar – pe crestele cele mai inalte ale Carpaților Meridionali, 90… 100 km/h. Meteorologii atrag atenția asupra faptului ca in cursul nopții de miercuri spre joi…

- Locuitorii din Republica Moldova au putut observa pe cer ieri noaptea un fenomen uimitor și inexplicabil. O forma fizica ciudata și mișcatoare a aparut în plina benza, care semana foarte mult cu un OZN, scrie publika.md Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze și descrieri…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, ii raspunde președintelui Senatului, Calin Popescu Tariaceanu, care a sugerat ca șeful statului Klaus Iohannis folosește instituțiile de forța ale statului pentru putere, la fel ca Basescu. „Domnul Calin Anton Constantin Popescu Tariceanu ataca,…

- Pentru prima data in istorie, o echipa din NBA retrage doua tricouri pentru un singur jucator. In fața a peste 30.000 de spectatori, in pauza meciului cu Golden State Warriors, 114-116 dupa prelungiri, LA Lakers a arborat numerele 8 și 24 in cinstea lui Kobe Bryant, retras in 2016 dupa 20 de ani petrecuți…