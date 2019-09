Stiri pe aceeasi tema

- - Ce inseamna, in viziunea dumneavoastra, sa fii viceprimar intr-un oras ca Timisoara? - Vad aceasta poziție ca pe o uriașa responsabilitate... The post „Cea mai mare bogatie a acestui oras sunt tocmai oamenii sai”, spune Dan Diaconu, viceprimar al Timisoarei, intr-un interviu pentru „Renasterea banateana”…

- Responsabilitatea vine din spiritul orașului și al oamenilor sai. Timișoara a fost și ramane un oraș in avangarda Romaniei și a regiunii. A face parte din administrația unui astfel de oraș ... The post Cea mai mare bogatie a acestui oraș sunt tocmai oamenii sai. De vorba cu viceprimarul Timișoarei,…

- Cateva sute de oameni au ieșit in strada la Timișoara, pentru ca nu au curent de mai bine de 30 de ore. Oamenii nu se pot spala, mancarea s-a stricat in lipsa frigiderelor funcționale și s-au manifestat zgomotos, acuzand operatorul de electricitate ca nu se implica suficient pentru remedierea defecțiunii.…

- Protest in strada, in zona Calea Lipovei din Timisoara, unde locuitorii de pe mai multe strazi stau de aproximativ 30 de ore fara curent. The post Protest in strada, la Timisoara! Artere blocate in „Lipovei”. Oamenii stau de 30 de ore fara curent appeared first on Renasterea banateana .

- Protest in strada, in zona Calea Lipovei din Timisoara, unde locuitorii de pe mai multe strazi stau de aproximativ 30 de ore fara curent. The post Protest in strada, la Timisoara! Oamenii stau de 30 de ore fara curent appeared first on Renasterea banateana .

- Pare incredibil, dar o parte dintre locuitorii din nordul Timișoarei au ramas fara curent electric, de duminica de la ora 17. The post Pana uriasa de curent in Timisoara. La 37 de grade Celsius, oamenii pot arunca hrana din frigidere appeared first on Renasterea banateana .

- Oamenii s-au adunat duminica seara, pe treptele Caterdalei Mitropolitane din Timișoara, pentru a aprinde candele și a pastra un moment de reculegere in memoria victimelor care și-au pierdut viața dupa ce sistemul nu a funcționat. The post Candele aprinse pe treptele Catedralei Mitropolitane din Timișoara,…

- Prezența boschetarilor pe strazile din Timișoara este o problema veche. Oamenii strazii intrețin focare de gunoaie, provoaca incendii, agreseaza trecatorii și provoaca scandaluri. The post Bataie incheiata in sange la Timișoara. Boschetarii au devenit violenți appeared first on Renasterea banateana…