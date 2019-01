Stiri pe aceeasi tema

- Colectați uleiul in recipiente aduse de ambasadori! Cum care ambasadori? Cei ai proiectului Borcanului cu ulei (BCU) care activeaza in Timișoara. Din anul 2015, cand a fost lansat proiectul Borcanul cu ulei și pana in prezent echipa BCU impreuna cu voluntarii au strans mii de litri de ulei. In timp…

- Timișorenii de varsta medie iși mai aduc aminte și chiar ofteaza dupa cofetariile și prajiturile perioadei socialiste. Majoritatea nu mai exista in ziua de azi, altele au continuitate in funcționare, dar, cu siguranța, multe dintre produsele care se fabricau odinioara nu mai exista iar gusturile prajiturilor…

- In urma monitorizarii efectuate in primele șapte zile de derulare a campaniei de colectare a deșeurilor voluminoase in municipiul Timișoara, reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș (ADID) dau asigurari ca aceasta se desfașoara in condiții normale și ca graficul de colectare…

- Timișoara si Banatul au fost primele in Romania, chiar si in Europa, la numeroase capitole. Din pacate, puțini dintre concetațenii noștri le cunosc, iar Societatea Inventatorilor din Banat ne vine in ajutor, oferindu-ne expoziția „Premierele Timișorene, Banațene, Naționale, Europene și Mondiale”.

- IN ATENTIA ABONATILOR FLORICON SALUB S.R.L. 1.CAMPINA, BAICOI, BREBU – SAT MANASTIREI Programul de colectare a deseurilor menajere, in ziua de 30.11.2018, se desfasoara normal. 2. CORNU Programul de colectare a deseurilor menajere, in ziua de 01.12.2018, se desfasoara normal.

- Timișorenii vor plati impozite mai mari incepand de anul viitor, mai ales daca au mașini și terenuri sau cladiri pentru afaceri. Se introduce și taxa turistica la Timișoara, fiind cat pe ce sa se introduca și o taxa pentru casatorie. Vedeți care sunt concluziile dezbaterii care a ținut doua ore și jumatate!

- Sala Studio de la Casa Artelor a fost mult prea mica pentru o intalnire care a scos din case mulți timișoreni, duminica seara. Mihai Șora și Luiza Șora, soția acestuia, au prezentat „Linia vieții”, un episod dintr-o serie de documentare despre filosof. Curioși nevoie mare, timișorenii au stat chiar…