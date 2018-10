Recifele de corali, afectate de modificările climatice, sunt ameninţate şi de şobolani (studiu) Recifele de corali, medii marine delicate, amenintate de modificarile climatice, au de suferit si in urma pagubelor produse de sobolani, au descoperit recent autorii unui nou studiu stiintific, informeaza Reuters. Sobolanii - care au ajuns pe multe insule tropicale la bordul unor corabii in urma cu peste 200 de ani - nu afecteaza coralii in mod direct, insa au contribuit la declansarea unui lant de consecinte vatamatoare asupra vietuitoarelor care traiesc in apa si pe uscat. Mancand pasari si ouale acestora, sobolanii au provocat adevarate ravagii in randul populatiilor de pasari marine in 90%… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

