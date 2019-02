Stiri pe aceeasi tema

- Petru Batalan si-a aflat sentinta definitiva pentru violarea unei femei insarcinate. Agresiunile s-au petrecut la scurt timp dupa ce acesta fusese eliberat si dupa o alta tentativa de viol.

- In noiembrie 2018, Maxim a fost prins in flagrant in momentul in care incerca sa vanda un kilogram de cannabis unui anchetator sub acoperire. A fost arestat preventiv si apoi trimis in arest la domiciliu. Luni, luptatorul a fost condamnat de Tribunalul Bihor la un an si 8 luni de…

- Magistrații l-au condamnat le noua ani de inchisoare pe Petru Bațalan (41 de ani), recidivistul arestat in luna iunie 2018, dupa ce a violat o taximetrista. The post Noua ani de inchisoare pentru recidivistul care a violat o taximetrista appeared first on Renasterea banateana .

- Petru Batalan a fost condamnat pentru violarea unei taximetriste. Recidivistul, care fusese eliberat conditionat dupa mai multe condamnari pentru violuri, a mai atacat o femeie, chiar in spital.

- Inainte de Craciun Dorel Greab, polițistul din Bistrița, si-a afla sentinta, fiind condamnat la 3 ani cu suspendare. Tribunalul Bistrița-Nasaud a luat decizia, dupa recunoasterea vinovatiei de catre barbat. In noaptea de 27 spre 28 august 2017, agenții de poliție G.D. și I.S.G. au fost surprinși in…

- Petru Batalan, un recidivist condamnat in trecut pentru mai multe violuri si arestat pentru violarea unei taximetriste, a fost condamnat dupa ce a atacat o femeie in vestiarul spitalului din Hunedoara.

- Christopher Watts și-a omorat cu sange rece familia, nevasta sa gravida și cele doua fetițe de 3 și 4 ani. Familia este indurarata și nu il va ierta niciodata. Luni, barbatul și-a primit sentința, mult prea blanda pentru ttragedia pe care a comis-o.