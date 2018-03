Stiri pe aceeasi tema

- Irrfan Khan, care a jucat, printre altele, in superproductiile "Viata lui Pi/ Life of Pi" si "Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire", a transmis o declaratie dupa mai multe saptamani de speculatii privind starea sa de sanatate. Potrivit Mediafax, actorul spune ca a fost foarte afectat dupa…

- Un barbat de 52 de ani din localitatea clujeana Nadașu a fost transportat cu elicopterul de la Cluj-Napoca la Spitalul de Arși din București dupa ce s-a autoincendiat din greșeala. Barbatul a incercat sa aprinda focul in soba, cu benzina, insa flacarile i-au cuprins hainele. Imediat intreaga…

- Intre 6-10 persoame au murit, in Miami, la Florida International University, dupa ce o pasarela s-a prabusit peste o autostrada. Sub daramaturi au fost prinsi oameni si masini, iar echipele de salvare cautau supravietuitori printre cei prinsi sub daramaturi, anunta ...

- Doi polițiști din Vrancea au salvat un barbat care voia sa se omoare. Cei doi agenți l-au gasit pe vranceanul care intenționa sa-și ia viața, iar pentru a fi siguri ca acesta nu va mai face niciun gest necugetat, dar și pentru ca era in stare de ebrietate, l-au carat in spate sute de metri. Barbatul…

- O calugarița care se judeca cu Katy Parry a murit in fața instanței. O calugarița amestecata intr-o disputa de proprietate cu artista Katy Perry s-a prabușit și a murit in fața instanței de judecata, vineri, arata presa americana. Sora Catherine Rose Holzman avea 89 de ani și era una dintre cele doua…

- Se spune, pe buna dreptate, ca primul pas spre moarte este nașterea. Din primele ore și primele zile de viața nu ne putem aminti nimic, dar oamenii care ne stau alaturi in acele clipe nu uita chipul angelic al unui nou-nascut. In primele zile de viața toți suntem cu adevarat la fel.…

- Vedetele de la Hollywood stralucesc pe covorul roșu, dar in spatele siluetelor impecabile stau o serie de eforturi inumane de a rezista tentațiilor culinare și de a se menține in forma. Dietele starurilor nu doar ca provoaca depresie, dar afecteaza extrem de grav organismul, din cauza eliminarii anumitor…

- Jessica Alba a devenit mama pentru a treia oara chiar in ultima zi din anul 2017, mai exact pe 31 decembrie, aducandu-l pe lume pe fiul sau, Hayes. Fara indoiala este una dintre cele mai cool mamici de la Hollywood, iar mezinul familiei ii seamana foarte mult. De cand s-a nascut, micuțul Hayes a devenit…

- Dupa ce a ales drumul catre Los Angeles pentru a pune bazele unei cariere in cinematografie, Monica Barladeanu s-a reintors intr-un proiect romanesc. Actrița a pus pauza vieții sale de la Hollywood pentru a i se alatura lui Nea Rața in misiunea de a transforma 12 vedete in adevarați fermieri. Cei doi…

- Yeonmi Park, una dintre puținele persoane care au reușit sa scape de regimul lui Kim Jong-Un, a oferit detalii inspaimantatoare despre modul de viața din Coreea de Nord. NBC a stat de vorba cu refugiata care in urma cu 11 ani și-a riscat viața ca sa fuga din Coreea de Nord.

- A bifat peste 80 de destinatii de lux, o duce mai ceva ca starurile de la Hollywood, iar viata sa este o continua calatorie! Bea sampanii scumpe la bordul avioanelor private si isi bronzeaza piciorusele pe yacht-uri de milioane de euro! Noi va facem cunostinta cu o romanca frumoasa care a ales sa isi…

- In ziua cea mare, vedetele radiau de fericire și aratau mai bine ca niciodata! Va propunem sa admiram cateva rochii de mireasa superbe și o atmosfera de vis la unul dintre cele mai importante evenimente din viața celebritaților. Momentul in care și-au spus reciproc “Da!” in fața altarului a fost unul…

- Vedetele de la Hollywood stralucesc pe covorul roșu, dar in spatele aspectului lor impecabil stau o serie de eforturi inumane de a rezista tentațiilor culinare și de a se menține in forma. Un studiu recent a scos la iveala ca dietele starurilor de peste Ocean ne imbolnavesc de depresie, ba mai mult,…

- Doliu in lumea de la Hollywood dupa ce o veste cumplita a indoliat intreaga cinematografie! O celebra actrița s-a stins din viața la varsta de 97 de ani. Nanette Fabray a jucat in numeroase filme, dar cel mai mult a facut furori alaturi de Fred Astaire!

- Viața de vedeta de la Hollywood nu exclude indatoririle zilnice, iar taticii sunt conștienți de acest aspect. Cu toate ca sunt niște persoane super cunoscute, cu cariere de succes, gasesc timp pentru a se ocupa de familie și, in mod special, de copiii lor. Și nu doar o data actori sau cantareți de peste…

- "Deloc intamplator am fost blocat pe Facebook imediat, chiar imediat dupa ce am scris ca e cazul sa strangem randurile. Nu-i nimic, inregistrez acest mesaj și cu ajutorul dvs. cred ca va fi distribuit mai mult decat daca n-aș fi fost blocat pe Facebook. Imi mențin afirmația: trebuie noi, romanii…

- Moartea lui Aurelian Preda (46 de ani), survenita pe 27 septembrie 2016 dupa o lupta dura cu o forma de cancer, a lasat in urma o multime de regrete, dar si foarte multe necunoscute legate de viata sentimentala a artistului, scrie wowbiz.ro. Citeste si BOMBA. Cea pe care Aurelian Preda o dadea…

- Circa 6.000 de șoferi au fost prinși circuland cu viteza excesiva pe drumurile nationale. Conducatorii auto au fost depsitati in cadrul operațiunii "Viteza".Pentru aceasta incalcare, conducatorii au fost sancționați contravențional conform legislației in vigoare.

- Milionarul Dragoș Savulescu, fost acționar al clubului de fotbal Dinamo, acum producator de filme la Hollywood, este invitat sambata, de la ora19.55, la Antena Stars, unde in cadrul unui interviu...

- Rob Delaney trece prin clipe ingrozitoare in aceste zile fiindca fiul sau, care avea numai doi ani, a murit. Copilul suferea de cancer și, intr-un final, organismul sau nu a ai rezistat. Actorul de 41 de ani, cunoscut pentru rolul pe care l-a jucat in "Catastrophe", a facut anunțul șocant…

- Multi-instrumentist, in special acordeonist, artistul a cantat cu toate numele mari ale genului, amintim marele violonist George Carabulea, Romeo Vaduva (nai), Costel Stangaciu ori Adriana Nechifor și legendarul solist Nicu Gigantu’. Intre anii ‘70-’80 a susținut sute de spectacole, de asemenea…

- Ieri dimineața s-a stins din viața George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei. Vestea trecerii in neființa a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga branșa muzicala este pusa de familia sa pe seama sistemului medical romanesc, pentru ca investigațiile medicale constant n-au…

- Dieta cu castraveți detoxifica organismul, hidrateaza intens și va ajuta sa slabiți 2 kilograme în doar trei zile. Face însa parte din categoria dietelor-fulger și nu trebuie ținuta mai mult de câteva zile, întrucât este hipocalorica și nu ofera organismului toate…

- Cimpul magnetic al Pamintului apara planeta noastra de vinturile solare, extinzindu-se mii de kilometri in spațiu. Magnetizmul sau afecteaza aproape orice facem in viața de zi cu zi: de la comunicațiile globale pina la folosirea electricitații. Potrivit Daily Mail, cimpul magnetic este foarte important…

- Aceasta este povestea lui Jocelyn Robertson și a soțului sau, Ignacio. Tanarul cuplu proaspat casatorit se pregatea pentru nașterea primului lor copil. Luna a noua de sarcina se sfarșea, iar Jocelyn și soțul ei de-abia așteptau ceea ce sperau ei ca va fi cel mai mare eveniment din viața lor. Toate gandurile…

- Potrivit ITM Constanta, in data de 30.01.2018 ora 22.00 la SC GENERAL TRADE SRL ndash; DANA 39, NAVA ldquo;RED TUBE" a avut loc un eveniment soldat cu decesul unui lucrator. Victima esate Alexandru B., de 50 de ani, docher. Din investigatiile efectuate s a stabilit ca, in timpul desfasurarii operatiunii…

- De exemplu, pentru Stefania Maria Dumitru avem: 1+2+5+6+1+5+9+1+4+1+9+9+1+4+3+4+9+2+9+3 = 78 => 7+8 = 15 => 1+5 = 6S T E F A N I A M A R I A D U M I T R U Deci numarul numelui si al personalitatii pentru Stefania Maria Dumitru este 6. Numarul 1Numarul 1 il simbolizeaza…

- Simona Halep, locul 2 WTA nu a vorbit prea mult, de-a lungul timpului, despre viața sa personala și despre relațiile amoroase pe care le-a avut. Imediat dupa finala pierduta la Australian Open au ieșit la suprafața amanunte incedibile din viața constanțencei. Simona Halep a simțit primii fiori ai dragostei…

- Simona Halep, locul 2 WTA nu a vorbit prea mult, de-a lungul timpului, despre viața sa personala și despre relațiile amoroase pe care le-a avut. Imediat dupa finala pierduta la Australian Open au ieșit la suprafața amanunte incedibile din viața constanțencei.

- Cristian a intrat cu media 10 la cel mai bun liceu din Braila. A fost primul pe lista si isi dorea sa performeze an de an. Prima zi de liceu a fost zdruncinata de o veste cumplita. A aflat ca sufera de cancer la plamani. Timp de doi ani, Cristian si-a petrecut zilele mai mult prin spitale,…

- Gonzalo Higuain n-ar mai fi barbat liber. Atacantul lui Juventus a postat pe Instagram un mesaj curios și o poza, explicand cum se distreaza in Argentina "impreuna cu amicii, familia și soția", in vacanța de iarna. Imediat, fanii au tras concluzia ca Pipita s-ar fi casatorit in secret cu Lara Wechsler,…

- Andreea Banut, cu numele de scena Andreea Boyer, a terminat un film de lung metraj la Hollywood, intitulat “Julia 17”, care este un real succes. Superba bruneta a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , cum este viata printre staruri, precum si "reteta" secreta care…

- „Andrei n-a fost niciodata un bun mincios, asa ca n-a fost nevoie de multa perspicacitate ca sa-mi dau seama ca are pe alta. Se purta ca un indragostit, iar o femeie simte imediat cand nu mai e ea subiectul pasiunii unui barbat. Asa ca la inceput l-am intrebat direct daca are pe cineva. Mi-a…

- Dietele extreme, prezentate ca solutii-minune la problemele cu greutatea in exces, presupun pierderea unui numar mare de kilograme intr-un timp foarte scurt. Fiecare dintre noi a incercat la un moment dat sau macar a auzit de diete rapide de genul „7 kilograme in 7 zile" sau „3 kilograme in 2 zile".…

- Casa Alba a cerut Iranului, miercuri, sa elibereze imediat manifestantii arestati in urma protestelor antiguvernamentale, inainte ca Administratia Donald Trump sa ia o decizie privind renuntarea la sanctiunile impuse Teheranului, relateaza site-ul postului France24

- In 2006, Carmen Stepan a facut o tara intreaga sa lacrimeze. Ea a castigat sezonul al doilea al show-ului „Dansez pentru Tine”, unde a facut echipa cu Victor Slav. Scopul?! Dorea ca iubitul ei, Dani Boariu, sa mearga din nou, tanarul fiind de 7 ani imobilizat intr-un scaun cu rotile. Partenerul ei de…

- La doar cațiva kilometri de viața tumultoasa a orașului stațiune Eilat, Observatorul Subacvatic din Parcul Marin te așteapta cu lumea lui subacvatica și liniștea ei multicolora. Varietatea impresionanta de pești este completata de scafandri care inoata agale printre ei dar și printre rechinii care dau…

- Ieri a fost ziua de nastere a lui Marcel Toader. Fostul partener al Mariei Constantin si-a serbat ziua alaturi de fiul sau si o vedeta cunoscuta de la noi. Este vorba de o artista de muzica populara, care i-a scris un mesaj emotionant. Cuvintele care deja au starnit controverse au insotit cateva imagini…

- Tot mai multi tineri și adolescenți devin dependenți de jocurile video. Problema este la nivel global, așa ca Organizația Mondiala a Sanatații include anul acesta, pentru prima data, dependenta de jocuri, pe lista tulburarilor psihice.

- Intervenție de urgența in urma cu cateva momente la Navodari. Un barbat de 40 de ani s-a aruncat in fața trenului și a scapat cu viața. Trenul i-a retezat un picior, iar echipajul SMURD incearca acum sa-l stabilizeze. Un barbat in varsta de 40 de ani din Navodari a vrut, joi, in jurul pranzului, sa-și…

- Mesajul Ancai Serea in Ajunul Craciunului i-a emoționat pe fani, care au reacționat imediat și au felicitate-o pentru familia frumoasa pe care o are. Anca Serea și Adi Sina traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Viața lor se imparte intre cariera și cei cinci copii care le fac zilele mai frumoase.…

- "Am trait pe propria piele cateva experiente spirutuale care nu sunt la indemana oricui: moartea clinica si decorporalizarea. (...) Am fost in coma la spital mai mult de 4 ore. Atunci am comunicat cu Dumnezeu. Totul a pornit de la Eclipsa Totala de Soare din 1999, care a fost vizibila pe intreg teritoriul…