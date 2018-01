Recidivist, depistat de polițiștii din Slănic după ce a înșelat 3 persoane prin metoda ”șmen” La data de 8 ianuarie a.c., polițiștii din Slanic au fost sesizați de catre vanzatoarea unui chioșc de ziare cu privire la faptul ca a fost inșelata de o persoana necunoscuta cu suma de 50 lei, prin metoda denumita ”șmen”. Acest mod de operare presupune manipularea bancnotelor de așa maniera incat potențiala victima sa nu sesizeze faptul ca escrocul sustrage una sau mai multe dintre acestea, partea vatamata avand convingerea de moment ca i s-a inapoiat intreaga suma de bani. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma și au mai aflat ca, anterior… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au depistat un barbat dat în urmarire pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.”La data de 15 ianuarie a.c., în urma investigatiilor efectuate de catre politistii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Câmpia Turzii, a fost depistat un…

- Joi, 11 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din comuna Sancel, care, in seara zilei de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 23.30, a fost depistat, pe raza municipiului Blaj, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere…

- Politistii efectueaza, vineri dimineata, 15 perchezitii in trei localitati, la persoane banuite de taiere ilegala si sustragere de material lemnos, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. "Politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Politistii clujeni au identificat si retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto implicat intr-un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, care a plecat de la locul producerii acestuia. La data de 6 ianuarie, in jurul orei 20:35, pe DC 140, pe raza comunei Garbau, in afara localitatii, s-a…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au efectuat 11 perchezitii la membrii unor grupari specializate in infractiuni informatice. Fata de 7 persoane au fost dispuse masuri preventive. In perioada 3…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, potivit IPJ…

- Polițiștii rutieri au depistat in trafic mai mulți barbați care au incalcat normele legislației rutiere. Astfel, polițiștii postului comunal Vladimirescu au depistat in trafic un barbat de 29 de ani, in timp ce conducea un autoturism fara a deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.…

- In ultima saptamana, peste 700 de persoane si aproape 100 de autovehicule semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 330 de persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate de autoritatile…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politiei Pitesti l-au depistat pe N.M., de 54 de ani, din Pitesti, care comercializa pomi de Craciun, in zona unui spatiu comercial din municipiul Pitesti, fara a respecta conditiile impuse de Legea 171/2010. Persoana in cauza a fost sanctionata contraventional cu amenda…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 745 de persoane, 124 de autovehicule si 50 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Tragedia s-a petrecut in localitatea Dorobantu. Printre victime se afla si doi copii cu varstele de 15, respectiv 7 ani care au arsuri grave. Toate cele cinci victime prezinta arsuri si au fost transportate de urgenta la spital. Politistii au deschis o ancheta si urmeaza sa se stabileasca…

- Polițiștii din Constanța, cu suportul Direcției Operațiuni Speciale, au efectuat 17 percheziții la persoane banuite de furt calificat prin metoda „Imprietenire”. 15 persoane au fost reținute. La data de 13 decembrie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, cu suportul Direcției Operațiuni…

- Politistii din Constanța, impreuna cu procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire”. 15 persoane au fost reținute. Read More...

- Politistii din Constanța, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda „Imprietenire”. 15 persoane au fost reținute și duse la audieri.

- Politistii din Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire". 15 persoane au fost retinute. La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au intocmit cinci dosare penale, dupa ce au depistat in trafic conducatori auto aflati sub influenta alcolului sau care au condus autovehiculele fara a poseda permis de conducere. Cea mai mare concentratie…

- Polițiștii clujeni au depistat, zilele trecute, un conducator auto care se afla la volan deși nu deținea permis de conducere.Mai mult, acesta a încercat sa îi pacaleasca pe oamenii legii, prezentând un permis de conducere fals.”La data de 09.12.2017,…

- Polițiștii de investigații criminale bihoreni au efectuat marți noua percheziții domiciliare, pe raza județelor Ilfov, Botoșani, Ialomița și in Capitala, pentru a documenta și proba activitatea infracționala a 11 persoane, banuite de comiterea infracțiunilor de inșelaciune și complicitate la inșelaciune…

- Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2016 – 2017, 11 persoane, cu varste cuprinse intre 20 și 75 de ani, ar fi savarșit, prin metoda „Accidentul”, mai multe infracțiuni de inșelaciune și complicitate la inșelaciune. Astfel, unul dintre banuiți, un barbat de 36 de ani, din municipiul…

- Politistii de investigatii criminale bihoreni au efectuat noua perchezitii domiciliare pe raza a patru judete, printre care si Ialomita, la locuintele a 11 persoane banuite de inselaciuni prin metoda 'Accidentul'.

- Doi barbati din municipiul Sacele, sunt acuzati ca timp de patru luni, ar fi agresat mai multe persoane si ar fi tulburat ordinea si linistea publica. Potrivit politistilor, cei doi, unul in varsta de 36 de ani si celalalt in varsta de 27 de ani, ar fi comis mai multe acte de agresiune in dauna a cinci…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, ieri, o serie de controale în trafic, pe raza întregului judet, pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la normele legale privind siguranța și legalitatea transportului public de persoane.”La data de 4 decembrie a.c., în…

- Serviciul Rutier Cluj o organizat o actiune pe raza intregului judet pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la normele legale privind siguranța și legalitatea transportului public de persoane. In urma actiunii, au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 48.500 de lei.…

- ACTIVITATE…In urma unor actiuni desfasurate de politistii vasluieni in ultima perioada, au fost constatate sute de nereguli sanctionate cu amenzi care au insumat un total de 190.000 de lei. De asemenea, politistii de la circulatie au depistat, in trafic, intr-o singura zi, cinci conducatori auto care…

- Vineri, 1 decembrie, in jurul orei 22:20, politistii din cadrul Politiei Municipiului Dej, Secția 5 Poliție Rurala, au depistat un tanar, de 23 de ani, din Republica Moldova, care conducea un autovehicul in afara localitații Mica, la intersecția DJ 172F cu DJ 161D, fara a poseda permis de conducere…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu luptatori de acțiuni speciale, au pus in executare pe 1 decembrie un mandat privind un barbat de 42 de ani, din Vultureni. Cel in cauza are de executat o pedeapsa de 9 ani de inchisoare, pentru comiterea infracțiunii de trafic…

- Politistii au constatat 26 de infractiuni, au aplicat cinci sanctiuni contraventionale, au confiscat aproape 90 de kilograme de articole pirotehnice si au retras 11 autorizatii de comercializare, în prima saptamâna de derulare a operațiunii „Foc de artificii”. Politia…

- Cinci persoane ranite dupa coliziunea dintre doua masini, in municipiul Buzau. Potrivit purtatorul de cuvant al Politiei Buzau, Mihail Drachiciu, accidentul rutier a avut loc la iesire din municipiul Buzau, pe DN 2-E85, in coliziune fiind implicate doua autoturisme. In urma impactului, cinci persoane…

- Politistii din Alba Iulia, sprijiniti de politistii Directiei de Operatiuni Speciale, l-au identificat pe un barbat din judetul Caras Severin, ca persoana banuita de comiterea unei inselaciuni, prin metoda „accidentul”. Se pare ca, la data de 14 noiembrie a.c., barbatul, in varsta de 36 de ani, condamnat…

- Un barbat, de 61 de ani, din Constanta, a fost depistat ca sofa pe un drum din Gorj, desi avea suspendat permisul auto. Politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au depistat ieri in trafic un barbat, de 61 de ani, din municipiul Constanta, județul Constanta, in timp ce conducea un autoturism, pe…

- In cursul zilei de miercuri, 22 noiembrie, politisti din cadrul Poliției municipiului Gherla au depistat un barbat de 26 ani, din comuna Patrauț, județul Suceava, care poseda un mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea, fiind condamnat de catre Judecatoria Suceava la o pedeapsa 3 ani și 8 luni…

- Vineri, 24 noiembrie 2017, in jurul orei 21.00, politistii din Ocna Mures l-au depistat pe un barbat de 48 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din oras, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat…

- In cursul zilei de ieri, trei persoane au fost escortate si introduse in Penitenciarul Poarta Alba.Astfel, la data de 21 noiembrie, politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat o femeie, de 54 de ani, din Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis un mandat de executare…

- Politistii din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Poliției Romane, au destructurat un grup infractional specializat in comiterea de inselaciuni prin metoda ,,accidentul”. Politistii din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj,…

- Politistii din Blaj au depistat, in flagrant delict, doi barbati din municipiul Bucuresti, imediat dupa ce au incercat sa insele o varstnica prin metoda „accidentul”. Cei doi au fost retinuti, iar in cursul zilei de duminica, 12 noiembrie, vor fi prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj,…

- Doua persoane au fost reținuți, duminica, de polițiștii din Blaj, fiind banuite de inșelaciune prin metoda accidentul. Faptașii vor fi prezentați in fața instanțelor pentru dispunerea masurilor legale. Revenim cu amanunte.

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat un cetațean roman care avea emis pe numele lui de catre autoritațile din Italia un mandat european de arestare pentru aderarea la o grupare de criminalitate organizata, informeaza ITPF Sighetu Marmației. ''Ieri, 10 noiembrie, în jurul orei…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Harghita, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. ndash; B.T. Harghita, au ridicat 600 de grame de cannabis, o instalatie de cultivare, diferite obiecte utilizate la traficul si consumul de droguri, telefoane mobile,…

- Politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 3 perchezitii intr un penitenciar si la locuintele unor persoane banuite de comiterea mai multor inselaciuni prin metoda accidentul. Cinci persoane au fost retinute pentru 24 de ore. La data de 8 noiembrie 2017, politistii…

- Polițiștii au depistat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat din comuna Vultureni banuit de comiterea infracțiunii de vatamare corporala. La data de 7 noiembrie, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale, in colaborare…

- Tanarul de 17 ani, din judetul Constanta, retinut luni de politistii din Deva, a cauzat un prejudiciu de 34.000 de lei in dauna unor persoane din Alba Iulia. Astfel, a intrat si in atentia politistilor din Alba. Potrivit IPJ Alba, politistii din Alba Iulia l-au identificat pe un tanar de 17 ani, din…

- Polițiștii din Alba Iulia au un cerc de suspecți in ceea ce privește inșelaciunile și tentativele inregistrate in ultima vreme prin metoda ”Accidentul”. Comisarul Marius Ciugudean, șeful Poliției Municipiului Alba Iulia, a spus ca in ultimele zile au fost inregistrate doua inșelaciuni, in timp ce zece…

- Maicutele de la Manastirea Colilia din judetul Constanta au ramas fara energie electrica si fara incalzire dupa ce cele trei generatoare pe care le foloseau au fost furate de persoane deocamdata neidentificate, ele fiind nevoie sa stea in frig in conditiile in care manastirea nu este racordata la reteaua…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii DIICOT din Ialomița au efectuat, miercuri, 23 de percheziții, in municipiul București, in Gorj și in alte 3 județe, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 3.000.000 de lei, prin evaziune fiscala și spalare…

- Politistii efectueaza 5 perchezitii domiciliare și desfașoara verificari la firme de paza, care aparțin unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 700.000 de lei, prin evaziune fiscala. 7 persoane vor fi conduse la audieri. La data de 1 octombrie a.c., politistii Inspectoratului…

- Potrivit anchetatorilor, metoda era simpla și foarte eficace, doar ca le-a luat destul de mult pana sa o descopere. Polițiștii suspecteaza ca cel puțin de 75 de turiști au fost victime ale celor doi spargatori romani. Unul dintre hoți intra la propriu intr-un geamantan care ulterior era plasat in…

- In perioada 17-19 octombrie, polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane care acționau pentru siguranța și fluența traficului rutier pe autostrazi au depistat 10 de șoferi care circulau cu viteze excesive. Astfel, pe autostrada A1, 5 șoferi au fost inregistrați circuland cu…

- Polițiștii clujeni au efectuat, marți, perchziții pentru documentarea si probarea întregii activitati infractionale a doi barbati, din comuna Aghiresu, cercetați pentru infracțiunea de înșelaciune.În cadrul acțiunii, au fost descoperite si ridicate zeci de bunuri,…