Reciclarea, o afacere de miliarde pierdută de România. Avertisment de la Comisia Europeană Din 2020 ar trebui sa reciclam cel puțin 50% dintre deșeurile municipale, o ținta asumata de Romania chiar din 2007, odata cu aderarea la UE. In caz contrar, riscam procedura de infringement, adica, putem fi dați in judecata și sancționați cu plata unor sume ce pot ajunge pana la 200.000 euro pe zi. Și n-ar fi prima data cand țara noastra s-ar remarca negativ pe poziții fruntașe atunci cand vine vorba despre managementul deșeurilor sau protecția mediului și cetațenilor. Nu mai devreme de anul trecut, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit ca Romania se face vinovata de neinchiderea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

