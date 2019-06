Reciclarea in Romania, facuta pe sfert de legislatie

Stiri pe aceeasi tema

- Firmele din Romania suporta in continuare cele mai mari creșteri procentuale ale costurilor cu forța de munca, inclusiv cu salariile, comparativ cu situația din toata Uniunea Europeana, releva datele Eurostat. In ciuda creșterilor salariale din mediul privat, tot sectorul bugetar are cea mai brusca…

- Uniunea Europeana si-a propus sa devina lider global in gestionarea si reciclarea deseurilor, insa Romania este in continuare unul dintre cele mai slab performante state membre la acest capitol, anunta o firma care ofera consultanta de mediu.

- Romania are ca obiectiv pana la 30 decembrie 2020 reciclarea a cel putin 70% din deseurile provenite din constructii si demolari, obiectiv care este dificil de atins pentru ca primariile nu tin evidente clare ale acestor deseuri, potrivit comisarului sef al Garzii de Mediu Vrancea, Aurel Cristian. ‘Deseurile…

- Dovada ca nu ne-am emancipat suficient ca europeni, iar surpiza ca suntem mai echilibrați ca romani vine din studiile Eurostat. Femeile din Uniunea Europeana castiga in medie cu 16% mai putin decat barbatii. Un capitol la care Romania, deține raul cel mai mic.

- Potrivit unei estimari preliminare, Produsul Intern Brut al zonei euro a inregistrat o crestere de 0,4% in primele trei luni ale acestui an, dupa un avans de 0,2% in ultimul trimestru al anului trecut. Cifra anuntata de Eurostat este superioara estimarilor analistilor intervievati de Factset, care…

- Locurile de munca din Romania sunt printre cele mai periculoase din Uniunea Europeana, in conditiile in care in anul 2016 in Romania a fost inregistrata o rata standardizata de incidenta de 6,11 accidente mortale la 100.000 de lucratori, mai mult decat dublu fata de media din UE care a fost de 2,21…

- Productia industriala a scazut cu 0,2% in zona euro si a stagnat in Uniunea Europeana (UE 28), in luna februarie 2019 comparativ cu ianuarie 2019, arata datele Eurostat. În rândul statelor membre, cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Polonia (1,7%), Bulgaria (1,5%),…

- Peste 2.200 de alerte privind produse periculoase au fost publicate, in 2018, in Uniunea Europeana, jucariile fiind categoria cea mai frecvent notificata, arata un raport al Comisiei Europene. In Romania, pe primul loc s-au aflat automobilele, urmate de imbracaminte, textile si articole de moda.Comisia…