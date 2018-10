Reciclare baterii. Eurostat, clasamentul eficienței pe țări La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 44% dintre bateriile si acumulatorii vanduti au fost ulterior colectate pentru reciclare. De asemenea, doar 15 din cele 28 de state membre UE respectau in anul 2016 tinta privind reciclarea a 45% din bateriile vandute, stabilita printr-o directiva europeana. Alte opt state membre UE, printre care si Romania, nu au atins tinta de 45%, iar cinci tari nici macar nu au raportat un grad de colectare a bateriilor vandute. Statele membre cu cele mai bune rezultate la reciclarea bateriilor sunt, in ordine: Belgia, unde in 2016 aproximativ 71% dintre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar 15 state membre ale Uniunii Europene reusesc sa indeplineasca tinta de reciclare a bateriilor, arata cele mai recente statistici furnizate de Biroul European de Statistica, Romania nefiind una dintre ele.

- România a fost în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, țara cu cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.Astfel, România a avut în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei…

- Romania a avut in septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, similar cu cel inregistrat in august, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- Pretul benzinei a ajuns aproape de 6 lei pe litru la multe statii din tara, iar pe alocuri carburantii premium au depasit deja acest prag. Pretul carburantilor a crescut cu mai mult de 10 procente in acest an. Un litru de benzina costa acum, in medie 5,81 de lei, cu 12,6 la suta mai mult decat in…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar al forţei…

- Cele mai scazute preturi ale carnii au fost consemnate in Bulgaria, cu 40,9% sub media europeana, si in Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preturi ale carnii din UE au fost inregistrate in Luembourg, care au depasit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene. Pe urmatoarele…

- Datele publicate de EUROSTAT arata ca, in anul 2016, in unitatile de cazare turistica (hoteluri, campinguri si parcuri de rulote) din Romania erau 326.098 paturi, in crestere usoara fata de 325.841 paturi in anul 2015, mai putin decat in Bulgaria unde erau 328.264 paturi, Ungaria, 446.400 paturi, sau…

- In 2017, Romania a avut un pret de 0,03 euro al gazului calculat in kilowatt pe ora, cel mai mic din Uniunea Europeana, arata un raport publicat marti de Eurostat si citat de Mediafax.La polul opus se gasesc Suedia, care a platit 0,11 euro per kWh, Spania, Danemarca, Italia (toate trei cu…