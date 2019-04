Stiri pe aceeasi tema

- La dezbaterea pe tema Justiției care are loc luni la Timișoara, unde participa și procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, se discuta și despre dosarul Revoluției, care a fost trimis in judecata dupa aproape 30 de ani.

- Andrei Ursu, fiul disidentului anticomunist Gheorghe Ursu, alaturi de 11 personalitați, i-au trimis procurorului general Augustin Lazar o scrisoare deschisa in care il intreaba de ce lipsesc din dosarul Revoluției, trimis recent la instanța, tocmai securiștii care au tras in mulțime in decembrie…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, "nu avea ce sa caute" ca purtator de cuvant in dosarul Revolutiei din decembrie 1989, a declarat pentru AGERPRES fostul premier Petre Roman, care a mai afirmat ca...

- Intr-o declaratie de presa la sediul Ministerului Public, Lazar a spus ca dosarul Revolutiei a fost una dintre cauzele asumate in proiectul sau managerial cu care a castigat concursul pentru numirea in functie, conform G4Media.

- Fostul presedinte Ion Iliescu a fost trimis in judecata de procurorii militari pentru savarsirea infractiunilor contra umanitatii in dosarul “Revolutiei din decembrie 1989”, relateaza Agerpres. De asemenea, au fost trimisi in judecata Gelu Voican Voiculescu, fost vice-prim ministru, si gen. (rtr.) Iosif…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, luni, ca Sectia militara din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitiei a finalizat dosarul "Revolutiei" si l-a trimis in instanta.

- Procurorul genereral Augustin Lazar va face declarații despre finalizarea cercetarii într-o importanta. Este vorba, cel mai probabil, de celebrul dosar al Revoluției din decembrie 1989.

- Scandalul public generat de descoperirea unor documente din care rezulta ca actualul Procuror General al Romaniei, Augustin Lazar s-a facut util regimului comunist prin refuzul de a semna eliberarea unui deținut politic dintr-unul din cele mai dure penitenciare al comunismului, Aiud, poate reinvia in…