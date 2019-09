Rechizitele si uniformele scolare verificate de comisarii ANPC (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) va introduce, incepand cu data de 1 septembrie 2019, cazierul contraventional, document ce va permite identificarea operatorilor economici si a faptelor pentru care s-au aplicat avertismente, astfel incat la o noua incalcare aceasta sa nu…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunța ca va introduce, pentru imbunatațirea actul de control, cazierul contravențional pentru operatorii economici. Echipele de control vor fotografia și filma locațiile, fara a cere acordul comerciantului. Autoritatea intenționeaza sa consolideze…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor introduce cazierul contraventional pentru evitarea incalcarilor repetate. Cazierul contravențional se va implementa incepand cu data de 1 septembrie 2019 si va permite identificarea operatorilor economici și a faptelor pentru care s-au aplicat deja…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a inchis vineri 16 standuri in Complexul Comercial Dragonul Rosu si a aplicat 26 de sanctiuni, in valoare totala de 262.510 lei, in urma unui control efectuat la 134 de operatori economici, a anuntat, vineri, institutia. De asemenea, comisarii…

- Politistii de la transporturi au ridicat peste 600 de rechizite scolare, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 90.000 de lei. La data de 20august, politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud,…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a extins actiunea de control de la lanternele cu laser catre alte produse cu potential periculos, a declarat, vineri, noul presedintele al ANPC, Horia Constantinescu, in cadrul unei conferinte de presa."In cursul acestei dimineti,…

- ANPC a dat amenzi de peste 700.000 lei in urma unor controale facute pe litoral. Comisarii au gasit, printre altele, cazi cu mucegai, lipsa de prosoape, vitrine frigorifice cu rugina sau meniuri fara informații privind tarifele, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis, sambata,…

- VERIFICARI… Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a luat la puricat locurile de joaca pentru copii din tara, inclusiv pe cele din judet. Controlul a cuprins 275 operatori economici si s-a incheiat cu 168 sanctiuni contraventionale din care 103 avertismente si 65 amenzi contraventionale…