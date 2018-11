Rechemări masive la Volkswagen! Ce problema au masinile? Peste 410.000 de masini vandute de VW au putea avea probleme la centura de siguranta. Grupul german confirma ca centura de siguranța a locului din mijloc de pe bancheta din spate, in anumite situații, cum ar fi o schimbare brusca a benzii de mers, se poate decupla singura. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru șoferi! Grupul auto Volkswagen urmeaza sa ofere sume frumușele pentru posesorii de mașini pe motorina, pentru schimbarea acestora. Totul se va intampla pentru a evita poluarea excesiva.

- Politistii suceveni au desfasurat marti activitați de prevenire a accidentelor, invitandu-i pe soferii opriti in trafic sa testeze un simulatorul de accident rutier. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, demersul a fost initiat de Serviciul Rutier și Compartimentul de Analiza și Prevenire a ...

- Politicile schimbatoare ale autoritaților au condamnat mașinile diesel și oamenii se gandesc de doua ori inainte sa cumpere acest tip de vehicule, fiindca s-ar putea sa nu le mai poata vinde, a spus Carlos Ghosn, considerat cel mai puternic director din industria auto. El se refera la faptul ca intre…

- ”Fostul nostru coleg, Catalin Ivan, parasește grupul S&D din Parlamentul European in modul cel mai lipsit de eleganța posibil, atacand PSD, partidul care l-a promovat, care l-a trimis la Bruxelles și caruia ii datoreaza intreaga cariera politica. Folosind lozinci inspirate parca de Monica Macovei…

- Alianta Renault-Nissan-Mitsubishi a ales sistemul de operare Android de la Google pentru urmatoarea generatie a sistemului sau media, care va echipa vehiculele sale din 2021. Prin incheierea acestui parteneriat tehnologic, vehiculele aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi vor fi printre primele…

- Mașinile electrice ar putea fi mai populare, daca prețurile n-ar fi atat de prohibitive. Elon Musk pare ca ar vrea sa rezolve cumva problema asta, cel puțin cand vine vorba de Tesla. Toata lumea viseaza la mașini electrice , dar automobilele de acest fel inca lipsesc de pe strazi, mai ales in țari…

- Doar cinci grupuri din top 100 mondial au in Romania afaceri de cel putin un miliard de euro: Daimler, Carrefour, Ford, Lukoil, Deutsche Telekom. Reteaua de magazine Wal-Mart din SUA este cea mai mare companie din lume dupa valoarea veniturilor in 2017, cu peste 500 mld. dolari, pastrandu-si…

- Pericol fara precedent in Romania! Autoritațile par depașite de modul in care situația a scapat complet de sub control! Sunt și voci care spun ca specialiștii nu au luat masurile necesare și ca ne așteapta o adevarata tragedie naționala!