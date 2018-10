Stiri pe aceeasi tema

- Sase oficiali americani si din guvernele occidentale au informat luni ca ei considera ca printul Mohammed bin Salman, care este liderul de facto al Arabiei Saudite, este responsabil de disparitia lui Khashoggi, pentru ca el supervizeaza serviciile secrete saudite, insa nu au dovezi in acest sens.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca ''nu este multumit'' de explicatiile autoritatilor de la Riad in legatura cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza AFP."Nu sunt multumit de ceea ce am auzit", a declarat Trump…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, au convenit duminica, in cursul unei discutii telefonice, asupra "necesitatii de a clarifica" decesul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul tarii sale la Istanbul, a informat presedintia de la Ankara, citata…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, au convenit duminica, in cursul unei discutii telefonice, asupra "necesitatii de a clarifica" decesul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul tarii sale la Istanbul, a informat presedintia de la Ankara, citata…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, au convenit duminica, in cursul unei discutii telefonice, asupra "necesitatii de a clarifica" decesul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul tarii sale la Istanbul, a informat presedintia de la Ankara, citata…

- Arabia Saudita s-a angajat sa efectueze o investigatie completa asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca nimeni nu va fi exceptat de la ancheta, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, inainte de a pleca spre Turcia, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Pompeo…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut din nou presiuni asupra Riadului sa prezinte imagini de pe camerele de supraveghere din consulatul saudit de la Istanbul, declarand ca Ankara nu poate ramane tacuta in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi din

- Ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a efectuat miercuri o vizita surpriza la Ankara, in cadrul careia urmeaza sa fie primit de presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat presedintia turca, relateaza AFP. Zarif urmeaza sa fie primit de Erdogan miercuri dupa-amiaza…